La CDPQ investit dans une entreprise lavalloise de bâtiments modulaires pour les écoles

L’entreprise lavalloise spécialisée dans les bâtiments modulaires préfabriqués pour les écoles, AMB Modulaire, pourra compter sur un financement de la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) pour accélérer sa croissance.

Cet investissement permettra notamment de finaliser le processus de passation entre les actionnaires Lise Bernier et Jacques Latreille avec leurs deux fils Marc et Philippe Latreille.

«Comme partenaire d’investissement à long terme, la CDPQ est fière de faciliter et d’appuyer le processus de repreneuriat planifié par la famille Bernier-Latreille, et ce, afin d’assurer la pérennité et la croissance d’une entreprise québécoise performante», a affirmé lundi par communiqué Kim Thomassin, première vice-présidente et cheffe, Québec, de la CDPQ.

«Avec cet investissement, la CDPQ permettra à AMB Modulaire d’accélérer son plan de croissance au Canada, en plus d’accompagner ses deux jeunes coprésidents dans la réalisation de leurs ambitions», a-t-elle ajouté.

«Mon frère et moi avons des objectifs ambitieux pour AMB Modulaire et nous sommes persuadés que ce nouveau partenariat avec la CDPQ mènera notre entreprise à se développer davantage, notamment dans l’est du Canada et dans le secteur privé», a déclaré pour sa part Philippe Latreille, coprésident, finances et développement, pour AMB Modulaire.

Aucun détail n’a été donné quant à la somme investie par la CDPQ dans cette entreprise québécoise.