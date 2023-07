La soeur de Kim Jong Un qualifie de «rêverie» l'idée de pourparlers avec Washington

L'influente soeur du leader nord-coréen Kim Jong Un a qualifié lundi de «rêverie» la proposition de pourparlers avec les États-Unis sur le programme nucléaire de Pyongyang à la veille d'une réunion entre Washington et Séoul sur la dissuasion nucléaire.

«C'est une rêverie des États-Unis de penser qu'ils peuvent arrêter les progrès de la République démocratique populaire de Corée, et même obtenir un désarmement irréversible par la suspension de manoeuvres militaires conjointes, une pause dans le déploiement de forces stratégiques et l'allègement réversible des sanctions», a déclaré Kim Yo Jong dans un communiqué diffusé par l'agence KCNA.

Le meilleur moyen d'assurer la paix est de contrer les États-Unis par la force «plutôt que de saisir la main tendue par les gangsters américains», a-t-elle ajouté.

La Corée du Nord a affirmé jeudi avoir testé avec succès, et sous la supervision de son dirigeant Kim Jong Un en personne, son nouveau missile balistique intercontinental (ICBM) à combustible solide.

Ce missile, un Hwasong-18 qui n'aurait été utilisé qu'une seule fois auparavant, en avril, a parcouru 1 001 km à une altitude maximale de 6.648 km avant de s'abîmer dans la mer de l'Est, a assuré l'agence officielle de presse KCNA, employant le nom coréen de la mer du Japon.

Le numéro un nord-coréen a qualifié l'an passé d'«irréversible» le statut de puissance nucléaire de son pays et appelé à un développement accru d'armements, notamment d'armes nucléaires tactiques.

Séoul et Washington ont augmenté leur coopération militaire en réponse à ces tests de missiles, et organisé des manoeuvres conjointes avec des chasseurs de dernière génération et des forces stratégiques. Ces manoeuvres annuelles doivent être rééditées le mois prochain.

Les deux pays doivent tenir mardi à Séoul la première réunion d'un Groupe consultatif nucléaire destiné, selon la présidence nord-coréenne, à «augmenter la dissuasion nucléaire contre la Corée du Nord».

Washington a cependant réitéré dimanche son offre de négociations.