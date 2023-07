Photo fournie par l’hôtel

Le président de l’Hôtel Cap-aux-Pierres, Guy Rousset, Laurence et Jean Christophe Merles des Isles ainsi que toute l’équipe m’annoncent l’arrivée d’une nouvelle offre de restauration à L’Isle-aux-Coudres avec l’ouverture du nouveau restaurant La Trattoria de l’Isle, directement à l’Hôtel Cap-aux-Pierres. Le restaurant vous fera découvrir la vraie pizza napolitaine grâce à l’achat d’un four italien Napoli, four traditionnel entièrement construit à la main permettant de cuire la pizza sur une meule en pierre circulaire. Avec une grande variété de pizzas, le menu proposera aussi des pâtes, des salades et bien d’autres plats de la gastronomie italienne. Le restaurant est ouvert du mardi au dimanche inclusivement jusqu’à la mi-octobre, de 11 h à 21 h. Si vous passez dans le coin !

De la visite au Grenier

Depuis 1991, Le Grenier aide les personnes et les familles de l’arrondissement Desjardins à Lévis vivant diverses difficultés, principalement sur le plan alimentaire. Aussi, tous les mardis et jeudis midi, de 11 h 45 à 13 h, le Grenier offre, au coût de 4 $, les dîners communautaires (soupe, plat principal, accompagnement de légumes, salades, dessert et boisson) qui s’adressent à toute personne désirant se retrouver assise autour d’une table pour partager un bon repas, socialiser et échanger avec les gens du milieu. L’équipe du Grenier a reçu la visite des deux « Stéphane » récemment qui ont eu droit à une visite de l’établissement et au dîner avec les bénéficiaires. Sur la photo, Stéphane Clavet, directeur général du Grenier (au centre), est entouré de Stéphane Dupont, animateur de radio au FM-93 (à gauche), et de Stéphane Guay, président de Transit.

Bonne retraite, Pat

Après une carrière de 45 ans à titre d’animateur, journaliste et recherchiste, surtout en Beauce, sa région natale, Patrice Moore (photo) a accroché son micro le 7 juillet dernier en animant une dernière fois lors de l’émission du matin sur les ondes de COOL-FM, 103,5 (l’ancien CKRB) à Saint-Georges. Après ses débuts en 1978 comme animateur à CJVL 1360 (photo du haut) à Sainte-Marie (devenu CHEQ-FM en 1998), il y est demeuré jusqu’à l’an 2000 et agissait aussi comme journaliste sportif et directeur des nouvelles. On se souviendra qu’en 1997, il fut porte-parole des familles de Saint-Bernard-de-Beauce victimes de l’accident des Éboulements (sa mère faisait partie des victimes). Après avoir flirté avec le marché de Québec à titre de recherchiste au FM 93, il est retourné en Beauce (COOL-FM) de 2006 (année où il a tenté sa chance en politique avec sa candidature pour le Bloc Québécois dans la circonscription de la Beauce) jusqu’à récemment. Ses collègues sont unanimes : son professionnalisme, sa passion et sa gentillesse sont les qualités qui le décrivent le mieux. Des projets de retraite ? Profiter du temps de qualité avec la famille, pratiquer quelques sports et voyager.

L’hydro-ensemencement

Groupe Vertdure ajoute une autre corde à son arc : la création d’un nouveau réseau de franchises consacré à l’hydro-ensemencement. L’engouement pour ce procédé écoresponsable, considéré comme une option plus économique que la pose de tourbe, se fait de plus en plus sentir. Avec ce nouveau réseau, Groupe Vertdure vise la création de 24 nouvelles franchises à travers la province. L’hydro-ensemencement consiste à pulvériser sous pression un mélange de semences, de paillis, d’eau et d’engrais sur de la terre, qui favorise une pousse rapide du gazon, et l’opération peut être très rapidement réalisée pour une fraction du prix de la pose de tourbe conventionnelle. Cette technique requiert moins de temps et de main-d’œuvre. Plus de trois ans de recherche et développement ont été nécessaires afin d’arriver à un résultat de la plus haute qualité. Sur la photo de gauche à droite : Philippe Tremblay, président du Groupe Vertdure (il a pris la relève de son père, Jean Tremblay, fondateur), et Benoit Lamoureux, vice-président développement des affaires du Groupe Vertdure.

Anniversaires

Camilla Parker Bowles (photo), reine consort du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth depuis le 8 septembre 2022 en tant qu’épouse du roi Charles III, 76 ans... Valérie Gamache, journaliste, Ici Radio-Canada Télé... Évelyne Audet, animatrice à la télévision (canal Évasion), native de La Malbaie, 41 ans... Maxence Bilodeau, journaliste de Radio-Canada à la retraite, 67 ans... Marc Savard, ex-hockeyeur de la LNH (Bruins), 46 ans... Sylvie Léonard, comédienne et actrice, 68 ans... David Hasselhoff, acteur de télé, 71 ans... Donald Sutherland, acteur canadien, 88 ans.

Disparus

Le 17 juillet 2022 : César « Pupy » Pedroso (photo), 75 ans, pianiste, arrangeur et compositeur cubain qui s’est fait connaître internationalement du grand public grâce à sa formation Los Van Van, qu’il avait fondée avec Juan Formell en 1969... 2020 : John Lewis, 80 ans, militant et figure emblématique de la non-violence et des droits civiques aux États-Unis, ancien compagnon de route de Martin Luther King... 2017 : Harvey Atkin, 74 ans, acteur canadien (Cagney & Lacey)... 2016 : Paul Johnson, 83 ans, membre de l’équipe américaine de hockey gagnante de la médaille d’or aux JO de 1960... 2015 : Jules Bianchi, 25 ans, pilote de Formule 1... 2014 : Dr Francis Jean, 56 ans, originaire de Baie-Comeau, président et fondateur d’IRIS, Le Groupe Visuel... 2009 : Walter Cronkite, 92 ans, pionnier américain de la télévision... 1984 : Denise Morelle, 57 ans, comédienne et actrice... 1961 : Ty Cobb, 74 ans, légende du baseball majeur... 1959 : Billie Holiday, 44 ans, chanteuse de blues.