L’assurance vie hypothécaire proposée par la banque est obligatoire ... Faux!

La plupart du temps, au moment de l’acquisition d’une maison, l’acheteur devra contracter un prêt hypothécaire. Avec ce prêt vient la décision de choisir une assurance vie hypothécaire. On me demande souvent si l’assurance vie proposée par la banque est obligatoire. Dans la majorité des cas, la réponse est non. Mais comme tout dans la vie, il y a des nuances. Cet article répondra à la question en tentant de vous guider vers le choix d’une assurance vie qui vous convient.

D’abord, la banque ne peut pas vous obliger à prendre une assurance, et ce, même s’il s’agit de l’institution bancaire qui vous prête les sous au moment de l’achat. Par contre, il y a certains cas où elle pourrait l’exiger, par exemple si le client a des problèmes de santé importants ou des dettes très élevées. Le prêt serait alors un gros risque pour l’institution, qui se protégerait grâce à votre assurance vie. Si la banque requiert une assurance hypothécaire, sachez que vous n'êtes pas contraint de la souscrire auprès de celle-ci. Vous jouissez de la liberté de choisir votre assureur.

Il existe deux types d’assurance vie au moment de l’achat d’une maison. Celle que la banque nous propose ou une assurance vie au privé. Afin de bien comprendre les différences entre les deux, nous nous sommes entretenus avec Julia Szekely, représentante autonome et conseillère en sécurité financière chez SFL Gestion de Patrimoine.

Assurance vie hypothécaire offerte par la banque

L’assurance que propose l’institution bancaire est souvent très simple à obtenir. Il suffit de répondre à quelques questions et le tour est joué. Les nouveaux acheteurs choisiront parfois cette option parce qu’elle est simple et parce qu’ils pourront faire affaire avec une seule institution pour tout. Cependant, il faut savoir qu’avec cette assurance, le seul bénéficiaire sera la banque. De plus, la valeur de l’assurance vie diminuera à chaque paiement d’hypothèque que vous ferez.

Assurance vie individuelle offerte par les assureurs

Au privé, vous choisissez vos bénéficiaires et la valeur de l’assurance vie hypothécaire sera fixe peu importe la durée de votre contrat, que ce soit de 15, 20 ou 30 ans. C’est d’ailleurs vous qui choisirez la durée de la couverture. Si votre assurance vie est de 400 000$, la personne que vous aurez désignée comme bénéficiaire recevra 400 000$ en cas de décès. Le bénéficiaire pourrait décider d’utiliser ce montant afin de payer l’hypothèque, de l’investir, de payer la dette, etc. Ce sera sa décision puisque lui seul touchera l’assurance.

Avec un contrat d’assurance vie individuelle, vous aurez aussi la liberté de changer d’institution financière si, par exemple, une banque propose un taux d’intérêt hypothécaire plus avantageux.

La seule contrainte est que vous aurez un questionnaire beaucoup plus élaboré à remplir et des examens médicaux pourraient être exigés avant la mise en vigueur de votre police.

Conseils