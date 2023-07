«Le père Noël est une ordure»: une version québécoise réussie

S’attaquer à un classique français aussi populaire que Le père Noël est une ordure était un pari osé qu’André Robitaille, qui signe l’adaptation et la mise en scène, a réussi haut la main. La nouvelle production est présentée jusqu’à la mi-août à la Maison des arts Desjardins de Drummondville.

PHOTO D'ÉMILIE LAPOINTE FOURNIE PAR PRODUCTIONS MONARQUE

Pièce de théâtre écrite par la troupe du Splendid, à l’origine, avant d’être adaptée en film par Jean-Marie Poiré, Le père Noël est une ordure se déroule dans les bureaux de l’organisme S.O.S Amitié. Dans la version québécoise, Pierre Mortez et Thérèse, deux bénévoles, sont de permanence ensemble dans les locaux de l’organisme, en plein cœur du quartier Hochelaga-Maisonneuve, pour répondre aux appels de gens en détresse. D’abord assez calme, la soirée va tomber dans un feu roulant de péripéties avec la venue de plusieurs personnages hauts en couleur, comme le voisin Preskovitch, Josette, la cousine de Thérèse qui est enceinte, Katia, un travesti désespéré, ou encore Félix, le fiancé «bougon» de Josette.

Sans dévoiler les punchs, pour ceux qui ne connaissent pas l’histoire, il y aura du harcèlement, des coups, une danse lascive, une relation sexuelle consentie, des insultes, une fausse pendaison et un mort.

En transposant la pièce à Montréal, André Robitaille a su admirablement bien intégrer des références locales, que ce soit les insultes, les sacres ou les mots d’église québécois, comme les expressions usuelles de la vie de tous les jours. Il a bien entendu conservé les répliques cultes de la pièce, comme «C’est fait à la main, c’est roulé à la main sous les aisselles», «C’est fin, c’est très fin, ça se mange sans faim» ou «Ça dépend, ça dépasse», qui se fondent avec aisance dans le reste des dialogues. Petit bémol, le choix d’inverser le gimmick de Mortez, «C’est cela, oui», n’a pas le même effet comique.

PHOTO D'ÉMILIE LAPOINTE FOURNIE PAR PRODUCTIONS MONARQUE

Cette production est portée par six comédiens au talent exceptionnel. Jean-Michel Anctil et Josée Deschênes forment un duo improbable sous les traits de Mortez et de Thérèse. Mario Jean était le comédien idéal pour jouer Félix, un pauvre type que la vie n’a pas aidé, mais qui garde un bon fond. Brigitte Lafleur campe une Josette pétillante et simplette à la diction douteuse et improbable, tout comme Claude Prégent qui donne de la prestance et du volume à Preskovitch.

Quant à Pierre-François Legendre, il est impressionnant dans le rôle de Katia, le travesti désespéré. Il arrive à rendre la douleur dramatique du personnage, tout en ayant le petit clin d’œil comique en permanence. Ils se donnent tous sans compter, offrant de magnifiques performances d’acteur!

Ceux qui connaissent déjà par cœur l’histoire et les répliques du Père Noël est une ordure sortiront enchantés de cette nouvelle mouture, et ceux qui ne les connaissent pas encore seront tout simplement conquis.

PHOTO D'ÉMILIE LAPOINTE FOURNIE PAR PRODUCTIONS MONARQUE

La pièce Le père Noël est une ordure est présentée, tout l’été, à la Maison des arts Desjardins de Drummondville, avant de partir en tournée.