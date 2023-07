Les Flyers lancent une flèche à un joueur dans un communiqué

Un employé des Flyers de Philadelphie ne s’est pas gêné pour évaluer candidement le jeu de Tony DeAngelo dans un récent communiqué annonçant que le défenseur était soumis au ballottage inconditionnel.

Le communiqué émis par l’équipe, sous la plume du journaliste Bill Meltzer, mentionne que «les Flyers n’ont pas été capables d’échanger DeAngelo cet été» et, surtout, que «les Flyers ont eu de la misère à garder la rondelle hors de leur filet lorsque DeAngelo était sur la glace».

Le genre de propos que l’on retrouve rarement dans un communiqué de presse, il va sans dire.

Le contrat de DeAngelo a officiellement été racheté par les Flyers le 15 juillet dernier, puisqu’aucune équipe n’a réclamé le joueur au ballottage.

Au moment d’écrire ces lignes, DeAngelo est donc joueur autonome sans compensation.

Le natif de Newell, au New Jersey, s’est retrouvé dans cinq organisations dans la LNH jusqu’ici, à seulement 27 ans : le Lightning de Tampa Bay (qui l’a repêché), les Coyotes de l’Arizona, les Rangers de New York, les Hurricanes de la Caroline et les Flyers.