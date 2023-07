[PHOTOS] Les poupées Barbie derrière les looks de tapis rouge de Margot Robbie

À quelques jours de la sortie du film Barbie dans les salles de cinéma québécoises, le magazine Harper’s Bazaar s’est amusé à retracer les poupées Barbie de Mattel à l’origine des costumes portés par Margot Robbie au cours des dernières semaines sur les différents tapis rouges du long métrage tant attendu.

Barbie «rose et fabuleuse»

La Barbie «rose et fabuleuse» de 2015 est l’inspiration derrière la jolie mini-robe rose à pois blancs Valentino portée par l’actrice le 25 juin dernier. Un sac à main jaune, un bracelet de perles et des chaussures blanches à talons hauts pour tout accessoire.

La première Barbie

Créée en 1959, la première Barbie n’était pas vêtue de rose, mais bien une minirobe lignée noire et blanche. C’est ce que portait Margot Robbie le 29 juin dernier. La robe bustier signée Hervé Léger était assortie de chaussures noires Manolo Blahnik et de lunettes de soleil blanches «yeux de chat»

Barbie de jour

Le 2 juillet, Margot Robbie s’est présentée avec un faux téléphone cellulaire ancien à la main, à l’image de la poupée de 1985. Un look signé Versace incluant une jupe et un veston «rose gomme balloune», une écharpe rose et un chapeau blanc à larges rebords.

Barbie de soir

Également le 2 juillet, la version «soirée» Barbie de 1985 était vêtue de sa tenue de soirée: un haut sans manches rose scintillant, une longue jupe en chiffon rose Versace et des sandales Manolo Blahnik... roses, évidemment.

Barbie «en rose pétillant»

Margot Robbie s’est transformée en Barbie «en rose pétillant» le 3 juillet dernier. Son tailleur-jupe rose vif signé Moschino – version moderne – était accompagné d’un sac clouté en forme de cœur, de perles aux oreilles, de mules roses Manolo Blahnik et d’une large boucle de cheveux. Le tout rappelant la poupée de 1964.

Barbie «aux boucles d’oreilles magiques»

Le 6 juillet, la belle blonde était vêtue d’une minirobe rose fuchsia Balmain surmontée d’une ceinture et de boucles d’oreilles en argent rehaussées de breloques en forme d’étoiles et de cœurs. Exactement comme portait la Barbie «aux boucles d’oreilles magiques» de 1992.

La Barbie hippy «totalement Hair»

À Mexico le 7 juillet dernier, la comédienne australienne portait – à merveille – la robe à imprimés colorés d’inspiration hippy de la poupée de 1992. La création d’Emilio Pucci était accompagnée de chaussures rose Manolo Blahnik et de boucles d’oreilles rose vif Chanel. Sans oublier les longs cheveux gaufrés!

La Barbie «en solo sous les projecteurs»

Le 9 juillet, Margot Robbie s’est transformée en réplique parfaite de la Barbie en solo sous les projecteurs de 1960. Sa longue robe-sirène noire, recouverte des paillettes, était une œuvre sur mesure de Schiaparelli. Les accessoires originaux étaient tous présents : un large collier de diamants, de hauts gants opaques, des sandales noires, un fichu rose à la main et une fleur rouge au bas de la robe à volants en crinoline.

La Barbie «Brunette à la coupe bombée»

Le 12 juillet dernier, Margot Robbie revêtait une robe très mini lassée au dos signée Dilara Findikoglu. Celle-ci rappelait la Barbie brunette au maillot de bain une-pièce typique des années 60 lancée en 1962. Ses cheveux remontés la faisaient d’ailleurs paraître plus brune que blonde, et les sandales roses étaient identiques à celles portées par la poupée.

La Barbie à la soirée enchantée

La même journée, lors d’un autre tapis rose à Londres, l’actrice portait une réplique de la robe de Barbie à la soirée enchantée de 1960, une création de Vivienne Westwood. Le collier de perles, le col en fourrure, les hauts gants blancs, la longue robe rose pâle et les chaussures en diamants; tout y était.

– Le film Barbie mettant en vedette Margot Robbie et Ryan Gosling sera à l’affiche au Québec dès le 21 juillet prochain.