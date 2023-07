L'ingratitude

«Donne à manger à un cochon, il viendra chier sur ton perron.»

C’est à ce bon vieux dicton québécois, un brin vulgaire, que j’ai pensé quand j’ai découvert, estomaquée, la toute dernière controverse à agiter le petit milieu culturel québécois.

Un jeune auteur sans aucune reconnaissance, qui traite de «minable» un premier ministre qui louange son œuvre. C’est le monde à l’envers!

Où est passé la notion de dire «merci» à quelqu’un qui nous encense?

BEAUCOUP DE TALENT

On sait que le PM François Legault aime lire. Vendredi au salon funéraire, avant les funérailles de Denise Bombardier, le PM partageait avec quelques amis de la journaliste sa plus récente découverte littéraire. Il parlait avec tellement d’enthousiasme de ce livre que ça nous a tous donné envie de courir à la librairie la plus proche pour nous le procurer. Il parlait avec tellement de passion de ce bouquin que je l’ai encouragé à en parler sur ses médias sociaux. «Je le ferai sans faute samedi matin», m’a répondu le PM. Il doit encore s’en mordre les doigts...

Chose promise, chose due. Samedi, le PM a écrit sur Facebook tout le bien qu’il pensait de Que notre joie demeure de Kevin Lambert. «Critique nuancée de la bourgeoisie québécoise. Des groupes de pression et des journalistes cherchent des boucs émissaires à la crise du logement à Montréal. La difficulté des débats dans notre société. Roman bien fouillé sur l’architecture. Longues phrases essoufflantes. Un auteur de 30 ans avec beaucoup de talent.»

Vous noterez que le PM a parlé de «critique nuancée». Eh bien, c’est exactement le contraire que l’auteur a fait en réagissant à la publication de Legault!

Kevin Lambert, qui venait de bénéficier d’une critique louangeuse du premier ministre, lui a répliqué en lui disant que c’était «minable» de mettre son livre de l’avant.

Ayoye! Pour la nuance, on repassera. Kevin Lambert a parfaitement le droit de critiquer les politiques de la CAQ en matière de logement social, mais la moindre des politesses et la courtoisie élémentaire consistent à commencer par remercier quelqu’un qui nous fait un compliment. Mais quand on est mal élevé, on ne remercie même pas les gens qui nous disent qu’on a «beaucoup de talent».

Puis, Kevin Lambert a poursuivi en lançant à Legault des commentaires tellement vitrioliques qu’ils en étaient ridicules. Il a parlé au PM des «politiques destructrices, anti-pauvres, anti-immigrants, pro-propriétaires et pro-riches de [son] gouvernement.»

«Des politiques anti-immigrants»? Mais d’où ça sort, ça?

Il faut le faire: alors que le PM m’avait donné envie de lire le livre de Kevin Lambert, Lambert lui-même m’a ôté le goût de le feuilleter! Si cet auteur est aussi peu subtil dans son analyse, quelle crédibilité a son bouquin?

Cracher dans la soupe ainsi, c’est petit, c’est mesquin. Comme si Legault avait la peste et que recevoir un compliment de sa part était un baiser de la mort.

DIS MERCI AU MONSIEUR

C’est ce qui me surprend chez certains «moins de 30 ans», leur rapidité à dégainer, à juger les autres de haut. Mais sur la base de quelle supériorité morale?

Traitez-moi de «vieux jeu» si vous le voulez, mais depuis que mon fils est tout petit, je lui apprends à toujours dire «merci» quand quelqu’un lui fait un compliment.

Faire le contraire, n’est-ce pas un peu... minable?