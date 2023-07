D’autres changements à venir à Toronto?

Même si les équipes de la Ligue nationale de hockey ont déjà effectué la plupart de leurs modifications de personnel en prévision de la prochaine saison, elles gardent un œil ouvert sur toute possibilité susceptible d’améliorer leur formation et c’est le cas chez les Maple Leafs de Toronto.

Ceux-ci tentent de réduire leurs engagements financiers en regard avec le plafond salarial de 83,5 millions $, surtout qu’ils le dépassent d’environ 9 millions $, d’après le site CapFriendly. Le rachat du contrat du gardien Matt Murray représenterait une solution, mais ce type de décision n’amènerait pas un élément nouveau dans les rangs. Or, le directeur général Brad Treliving souhaiterait ajouter un arrière à caractère défensif afin de soutenir l’une de ses récentes acquisitions. En revanche, il faudrait laisser aller un joueur onéreux.

«Ils aimeraient inclure un gars responsable sur cette facette, car ils ont embauché [John] Klingberg pour l’aspect offensif, a mentionné le journaliste David Pagnotta, du site The Fourth Period. Je sais que des liens avec Noah Hanifin subsistent. Nikita Zadorov est plus physique et orienté vers la défense; ce sont gars à Calgary qu’ils examinent. Christopher Tanev est également là et cadrerait bien. Cela signifie qu’il y a quelqu’un qui devrait quitter l’organisation et voilà ce qui explique pourquoi le nom de T.J. Brodie a circulé dans les dernières semaines.»

Treliving est l’ancien DG des Flames et connaît évidemment bien les joueurs du club albertain. Celui-ci doit ainsi composer avec Tanev qui terminera en 2023-2024 son entente de quatre ans et de 18 millions $. Pour sa part, Brodie se trouve dans une situation pratiquement identique, exception faite du total de 20 millions $ de son pacte. Il a disputé les 634 premières rencontres de sa carrière à Calgary avant de signer à Toronto en octobre 2020.