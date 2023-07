Manger au prix de 2022: une cantine veut démarrer un mouvement anti-inflation

À la fine cantine Chez Mag à l’île d’Orléans ou à Sainte-Anne-de-la-Pocatière, les clients paient cet été les mêmes prix que l’an dernier. Les propriétaires ont décidé de donner un répit aux clients, faisant le pari qu’ils pouvaient atteindre la même rentabilité en augmentant leur volume de ventes.

«Ce serait facile de vendre des burgers à 16 $ ou à 18 $, mais ça s’arrête où, la montée des prix?» se demande Marc-Antoine Gagnon, copropriétaire de Chez Mag à Sainte-Famille.

Au cours de la saison 2022, il y a eu des augmentations de prix dans les produits utilisés par la cantine, mais ses propriétaires ont décidé d’encaisser les hausses sans refiler la note aux clients. Et en 2023, ils continuent avec les prix de l’an dernier, tout en évaluant la possibilité de les laisser tels quels l’an prochain.

«Moi, j’ai eu des augmentations de 15 à 22 % sur chaque produit. Si je ne refile pas la note au client, il ne sort pas de chez nous en disant que c’était donc ben cher et il revient», constate le restaurateur.

Photo Valérie Lesage

Prix gelés, ventes augmentées

La stratégie fonctionne, car, dit-il, les ventes du restaurant sont en hausse de 18 % par rapport à la même date l’an dernier.

«On n’est pas forcés d’augmenter les prix. Si on ne le fait pas, les clients le voient, on les fidélise et c’est bon pour nous. En gérant bien nos coûts, tout est possible et si on peut lancer un mouvement, ce serait super», considère-t-il, précisant qu’il a la chance d’exploiter une toute petite cantine, avec des coûts fixes beaucoup moins importants que d’autres restaurateurs.

«Chaque établissement vit une situation particulière. Si on possède sa bâtisse, ce n’est pas les mêmes coûts qu’un loyer au centre-ville, par exemple. Alors chacun voit ce qu’il peut faire avec son budget d’exploitation», affirme Dominique Tremblay à l’Association Restauration Québec (ARQ), qui n’a pas entendu parler d’autres initiatives de ce type.

Chez Mag, les propriétaires ont évalué que les clients viendraient plus souvent si la facture était plus abordable. Aussi, ils ont choisi d’allonger la saison et les heures d’ouverture pour s’assurer d’augmenter leur volume de ventes. Personne n’a augmenté son salaire horaire parmi les actionnaires, mais pour hausser un peu la base de revenus, chacun travaille un peu plus.

«On ne vit pas moins bien, à la fin. L’entreprise va bien et je ne suis pas venu dans cette industrie pour faire toujours plus d’argent. On est là pour faire les meilleurs lobster rolls au Québec», dit-il avec le sourire.

Photo Valérie Lesage

Créer sa propre formule

Selon la «formule magique» de la restauration, s’il respectait les marges habituelles, il devrait vendre cette spécialité vedette à 45 $, mais il l’offre à 26,95 $, sans diminuer les portions.

Augmenter le volume de ventes des deux cantines Chez Mag permet aussi de négocier de meilleurs prix chez les distributeurs, cela aide aussi à contrôler les coûts.

Cet enjeu est sensible chez tous les restaurateurs, selon l’ARQ. Les salaires de la restauration ont augmenté en moyenne de 21 % depuis trois ans et souvent, en raison de la pénurie de main-d’œuvre, les restaurants doivent restreindre leurs heures d’ouverture, ce qui fait diminuer les ventes. À cela, il faut ajouter la hausse des prix des aliments, des contenants et du transport.

«C’est toujours une inquiétude, car il y a une limite à ce que le consommateur veut et peut payer. Et c’est toujours les loisirs qui écopent lorsque les gens manquent de sous», souligne Dominique Tremblay.