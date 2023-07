Mystère autour du déplacement de la foreuse à Mont-Tremblant

La foreuse impliquée dans le drame se déplaçait dans un sentier prescrit par le propriétaire du Mont-Tremblant, a indiqué hier le sous-traitant Forage M2P inc. qui n’exclue pas qu’une simple erreur humaine puisse être en cause.

«J’aimerais savoir ce qui est arrivé, le nom de la compagnie qui faisait les travaux, pourquoi il a passé sous des gondoles... bref, faire la lumière sur les événements», réclame la fille de la sexagénaire qui a été éjectée de la télécabine dimanche matin.

Juste des questions

Au lendemain de l’accident qui a laissé sa mère dans un état critique et tué son petit ami,plusieurs questions restent sans réponses. La station Mont-Tremblant n’était pas en mesure, hier, de dire pourquoi la foreuse se déplaçait dans la montagne.

« On ne sait pas la nature des travaux, les circonstances de l’accident, les conditions. [...] On est très conscient que tout le monde cherche à avoir des réponses sur la situation et c’est ça que l’enquête va nous révéler », a souligné la porte-parole Annique Aird.

La machine de chantier était conduite par un employé de Forage M2P inc a confirmé par voie de communiqué l'entreprise qui « agit normalement » comme sous-traitante, à Mont-Tremblant et un peu partout dans la région.

Laurent Lavoie / JdeM

La télécabine a été heurtée «par le mât d’une foreuse qu’un employé s’est employé à déplacer du site via un sentier prescrit par le propriétaire du Mont-Tremblant», a soutenu l’entreprise.

« Ces événements tragiques constituent un incident isolé qui serait le fruit, à première vue, soit d’une erreur humaine, de communication ou d’un bris mécanique», a-t-elle également avancé dans son communiqué.

Il n’est pas rare que la station profite de la saison estivale pour faire toute sorte de travaux, mais, techniquement, ceux-ci sont à l’arrêt les dimanches, a fait savoir Benoit Filion, président du Syndicat des travailleurs de la station Mont-Tremblant.

Photo Julien Crosby

Pendant le tourisme

Pour sa part, Félix Ferland, responsable de la santé et de la sécurité pour la CSN—Construction, se demande ce qu’une machine de forage faisait à se déplacer «en pleine journée lorsque les activités touristiques sont à leur apogée».

Thierry Laforce / Agence QMI

Il se demande si les protocoles ont été suivis, puis si des plans et des couloirs de circulation avaient été pensés en amont des travaux.

«Le mât d’une foreuse, c’est très haut. Normalement, on peut le pencher pour passer sous les fils électriques ou traverser sous des câbles. Lorsqu’on déplace une machine de la sorte, un signaleur à pied doit être présent avec une radio pour diriger [le conducteur] dans sa manœuvre», explique-t-il.

D’autant plus qu’à l’approche des vacances de la construction, il s’agit d’une période particulièrement critique pour les accidents de travail. «Chaque année, il y en a qui augmente la cadence pour respecter les délais. La vigilance est moins là», déplore M. Ferland.

-Avec Olivier Faucher