Olymel: des travailleurs auraient signé leur transfert «sous la contrainte»

Le compte à rebours se poursuit pour les travailleurs étrangers de l'usine Olymel de Vallée-Jonction, trois mois après l’annonce de sa fermeture. Alors que plusieurs travailleurs étrangers ont déjà pris la décision de quitter la région, certains dénoncent un manque d’information de la part de l’entreprise.

Hans Jonathan Berard fait partie de 123 travailleurs étrangers que comptaient l'usine d'Olymel à Vallée Jonction.

Du nombre, pas moins de 87 travailleurs ont déjà décidé de joindre les rangs des autres usines d'Olymel au Québec. Pour le natif de l’île Maurice, la raison est simple. Certains travailleurs n'étaient pas au fait de leurs réelles options avant de prendre la décision de quitter leur région d’adoption.

«Il y a des gens qui ont signé [leur transfert] sous la contrainte unique de la pression. [...] Certains sont revenus me voir pour savoir s’il était trop tard pour annuler leur accord signé», a dit Hans Jonathan Berard.

C'est qu'en étant recrutés par Olymel, les travailleurs acceptaient un contrat de travail les liant avec l'usine de Vallée-Jonction, un contrat dit fermé. Ce que certains ignoraient, c’est qu’ils avaient la possibilité de signer un nouveau contrat pour les lier à une autre entreprise de la région, si tel était leur désir. Ils auraient donc pu éviter un autre déménagement.

Pour le député fédéral de Beauce Richard Lehoux, la situation aurait pu être bien moins grave pour la région avec plus de transparence de la part d'Olymel. D’autant plus que le taux de chômage y est à moins de 2%.

«Comme employeur, je comprends qu’Olymel ait déboursé des frais et du temps pour faire venir ces travailleurs-là, sauf que c’est une décision d’entreprise de fermer cette usine-là! Je trouve ça dommage que les travailleurs se retrouvent en porte-à-faux dans cette situation» , a-t-il mentionné.

L'entreprise est cependant convaincue que les travailleurs ont pris leur décision en toute connaissance de cause.

«C’est notre prétention. On a fait des démarches pour sensibiliser les travailleurs. [...] Nous avons tenu de nombreuses rencontres où il leur était possible de poser leurs questions en plus de rencontrer les membres des autorités du gouvernement fédéral et provincial», a indiqué le premier vice-président chez Olymel, Paul Beauchamp.

La fermeture définitive de l’usine d’Olymel Vallée-Jonction est prévue le 22 décembre prochain.