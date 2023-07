Pour ses 18 ans, Connor Bedard reçoit le cadeau tant attendu des Blackhawks

Connor Bedard n’oubliera jamais son 18e anniversaire de naissance. Pour cause, c’est le jour où il a posé sa griffe, lundi, sur son premier contrat dans la Ligue nationale de hockey.

«Évidemment, le repêchage était une grosse étape, mais voici ce qui te souhaite officiellement la bienvenue dans la LNH», lui a indiqué le directeur général des Blackhawks de Chicago, Kyle Davidson, en lui présentant les documents à signer.

La famille Bedard était présente pour l’occasion au Fifth Third Arena, complexe d’entraînement des Blackhawks, et c’est son père Tom qui a servi de témoin.

Sign your first NHL contract on your birthday ✅ pic.twitter.com/qM7Wy3EVRd — Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) July 17, 2023

La procédure constituait une simple formalité pour le premier choix au total du plus récent repêchage, mais Bedard et les Blackhawks ont symboliquement choisi cette journée pour sceller leur union.

«La signature de Connor est un grand pas vers l’avant afin d’établir une nouvelle fondation pour notre organisation, a déclaré Davidson, par voie de communiqué. Nous sommes ravis de le voir grandir et jouer un rôle important dans la progression de notre équipe pour de nombreuses années à venir.»

Des bonis de performance

Ce premier pacte en est un de trois ans, avec un impact annuel de 950 000$ sur la masse salariale, ce qui est la norme pour les recrues. À court terme, Bedard a déjà obtenu un boni de signature de 95 000$, ce qui lui permettra de célébrer dignement son anniversaire. Si le salaire de base est de 855 000$, des bonis de performance pouvant totaliser jusqu’à 3,5 millions $ par saison, selon CapFriendly, sont également inclus dans le contrat.

«Je dois me remettre au travail, a mentionné Bedard, au site web officiel de la Ligue nationale de hockey, quant à sa préparation qui se poursuivra chez lui, en Colombie-Britannique. Je vais faire tout en mon pouvoir cet été afin de m’améliorer et de faire un pas vers l’avant.

«D’avoir été repêché par une des six équipes originales a été une expérience surréaliste et je ne pourrais être plus excité de faire partie de l’avenir de ce club», a également témoigné Bedard.

Pour bien entourer leur nouvelle vedette, rappelons que les Blackhawks ont embauché quelques vétérans au cours des dernières semaines, dont les attaquants Taylor Hall et Corey Perry.

Des débuts contre les Penguins?

En attendant de faire le saut dans la LNH, Bedard a eu droit à une première expérience chez les Hawks quand il a participé à leur camp de développement plus tôt ce mois-ci. Selon le calendrier de la LNH, l’ancien des Pats de Regina devrait faire logiquement ses débuts en saison régulière contre Sidney Crosby et les Penguins, le 10 octobre, à Pittsburgh.

Parmi les cinq premiers joueurs à avoir été sélectionnés au récent repêchage, il y a seulement l’Américain Will Smith, choisi quatrième, qui n’a pas encore signé son premier contrat avec les Sharks de San Jose. Le Suédois Leo Carlsson et le Canadien Adam Fantilli ont respectivement conclu leur entente avec les Ducks d’Anaheim et les Blue Jackets de Columbus.

Le Canadien de Montréal avait profité de la journée du 5 juillet pour remplir les documents avec le défenseur autrichien David Reinbacher. Comme convenu dans la convention collective, le contrat était de trois ans, à un salaire annuel de 950 000$. Il pourrait pour sa part obtenir un boni de performance de 1 M $ dès sa première campagne avec le Tricolore.