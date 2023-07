Prise 2 pour Les Cowboys Fringants au Festival d’été: «Notre date chérie de l’été»

Sur ce qu’ils considèrent comme «la plus belle scène du Québec», Les Cowboys Fringants pourront enfin renouer avec le public des plaines d’Abraham, lundi soir, lors de la première période de prolongation de l’histoire du Festival d’été.

C’est jour 12 au FEQ et il y a de la fébrilité dans l’air. Quatre jours après la désolante annulation du concert des Cowboys en raison d’un orage appréhendé, cette soirée que l’on prévoyait haute en émotion, en raison de la santé fragile du chanteur Karl Tremblay, aura finalement lieu.

La météo? Au moment d’écrire ces lignes, tout indique que ce sera chaud et ensoleillé. Le bonheur.

Pour les membres du groupe, il était primordial de jouer sur les Plaines et c’est pour cette raison que leur équipe et celle du Festival d’été ont tout mis en œuvre pour reprendre le spectacle.

«C’est la plus belle scène du Québec. Il y a la Fête nationale et le Festival, où il y a toute cette effervescence culturelle. C’est un septième passage au FEQ en un peu plus de 20 ans et, chaque fois, c’est un plaisir renouvelé. C’est notre date chérie de l’été», affirme le bassiste Jérôme Dupras.

Dose supplémentaire

Dans les facteurs qui rendent cette soirée spéciale, outre les 25 ans du groupe, il y a le combat que Karl Tremblay livre contre le cancer.

«Ça change un peu la façon dont on fait nos concerts», signale Jérôme Dupras.

«Quand il y a beaucoup d’émotivité, on le devient aussi. Nous avons toujours voulu faire le meilleur concert possible, mais là, ça donne une dose supplémentaire. Toute la grande famille des Cowboys remercie le public d’être aussi sensible et authentique dans l’amour qu’il nous donne.»

Charlebois, le monument

En plus des Cowboys Fringants, les festivaliers pourront applaudir Sara Dufour et Robert Charlebois, comme c’était prévu avant que dame Nature chambarde les plans, jeudi.

Pour le guitariste Jean-François Pauzé, c’est une occasion en or de côtoyer une idole de jeunesse.

«J’ai découvert Charlebois à la fin de l’adolescence avec la cassette Québec Love, que j’ai usée dans ma Honda Civic. Pour moi, c’est une inspiration, une légende vivante, un monument. J’ai pris un gin tonique jeudi soir et je me disais: suis-je vraiment en train de boire un gin tonique avec Robert Charlebois?»

Les Cowboys Fringants se présenteront sur scène à 21 h 30. Sara Dufour et Robert Charlebois chanteront à 19 h et à 20 h.