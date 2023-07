Sara Dufour au Festival d’été: une première mémorable sur les Plaines

De la déception de son concert annulé jeudi dernier à l’euphorie d’un beau lundi ensoleillé sur un site bondé: pour ses premières plaines d’Abraham en carrière, Sara Dufour n’aurait pu rêver mieux.

La pétillante fille du Lac avait raison de sourire à belles dents quand elle a pris place derrière le micro, les yeux ronds comme des huards, à 19h, avec sa guitare et son harmonica, prête à savourer chaque seconde de la chance d'ouvrir la voie à Robert Charlebois et aux Cowboys Fringants.

Devant elle, il y avait déjà une mer de monde.

«C’est mon plus gros spectacle à vie, ma plus grosse foule à vie, pis je suis vraiment fière de le partager avec vous, avec les Cowboys Fringants pis Robert Charlebois», a dit l’artiste aux chansons country, folk et rock.

Photo fournie par Karl-Emmanuel Picard

Énergie

Malgré la grandeur d'un moment qui a dû lui faire voler des millions de papillons dans l’estomac, elle a été la hauteur de l’occasion.

Lancée avec entrain avec Chez Té Mille et Baseball, sa prestation a vite pris une réjouissante tournure rock quand on elle a dégainé Semi-route semi-trail et Chic-chocs.

Pas longtemps après, J’tu due pour caller l’cube s’est transformée en un reel endiablé, digne de nos veillées d’antan, gracieuseté de l’énergie et la virtuosité déployées par ses musiciens. On ajoute une mention notable ici au guitariste Paul Théoret et au violoniste et claviériste Coco Chenel.

Avec sa bonne humeur contagieuse, Sara Dufour a réussi à faire crier des «J’t’écoeurée» bien sentis, du titre de sa plus récente chanson, à une foule qui lui a réservé un accueil plus que chaleureux.

Bref, en quarante minutes, celle qui lancera son troisième album à l’automne s’est fabriqué une tonne de souvenirs qui resteront à jamais gravés dans sa mémoire.