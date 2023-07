André Forcier tourne son 16e film, «Ababouiné»

André Forcier a donné lundi le premier tour de manivelle de son 16e film en carrière, Ababouiné, qui permettra aux cinéphiles de se retrouver dans le Faubourg à m’lasse dans les années 1950, à Montréal.

Le cinéaste de renom entend «célébrer la cruauté de l’enfant» dans ce long métrage qui s’intéressera à des élèves de septième année se révoltant pour ravoir leur professeur poète, un homme qui leur enseigne des mots oubliés et inventés, a-t-on précisé dans un communiqué.

Cet enseignant en question a été expulsé de l’école en raison de ses «idées anarchistes» et les enfants font tout en leur pouvoir pour permettre la publication de son recueil.

Ababouiné – qui se dit d’un bateau arrêté en plein océan par un calme subit – sera tourné pendant 33 jours, soit jusqu’à la fin août. Forcier dirige pour ce film d’époque les comédiens Miguel Bédard, Jean Boileau, Réal Bossé, Rémi Brideau, Pierre-Luc Brillant, Éric Bruneau, Hugolin Chevrette, Stéphane Crête, Christophe de Ruelle, Rémy Girard, Jean-Marie Lapointe, Stéphane Lécuyer, Simon Lefebvre, Charles-André Marchand, Émile Marcotte, Alejandro Moran, Noémie O’Farrell, Donald Pilon, Renaud Pinet-Forcier, Lilou Roy-Lanouette, Émile Schneider, Luc Senay et Maïla Valentir.

Le réalisateur de 75 ans, qui a à sa feuille de route des longs métrages comme Coteau rouge, Les États-Unis d’Albert et Le vent du Wyoming, a développé l’idée originale d’Ababouiné et écrit le scénario avec la collaboration de Jean Boileau, Laurie Perron, François Pinet-Forcier et Renaud Pinet-Forcier. Ababouiné est une production des Films du Paria, en association avec Max Films.