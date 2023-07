Spectacles reportés: une deuxième chance inespérée pour Sara Dufour sur les Plaines

Lorsqu’on a annoncé l’annulation de son spectacle du 13 juillet en raison de la température incertaine, Sara Dufour savait qu’elle allait renouer avec les Plaines éventuellement. Ce qu’elle craignait le plus, c’était de ne pas avoir la chance de le faire avec Les Cowboys Fringants.

«Je me disais que j’allais pouvoir me reprendre [pour chanter sur les Plaines], mais est-ce que j’allais pouvoir le faire avec eux [Les Cowboys Fringants]?», admet Sara Dufour, qui, à moins d’un autre caprice de dame Nature, pourra finalement dire mission accomplie, lundi soir. «En plus, avant de savoir que mon spectacle était annulé, les Cowboys sont venus me proposer de les rejoindre sur scène pendant leur prestation», ajoute la chanteuse de Dolbeau-Mistassini, qui avait vu sa prestation être annulée afin qu'on puisse devancer celle des Cowboys Fringants.

Une journée «capotée»

Sara Dufour ne se faisait pas trop d’attentes face au possible report de la soirée du 13 juillet. On ne s’est toutefois pas éternisé avant de la faire remonter sur son nuage.

«Le lendemain, j’étais en route pour la Côte-Nord quand on m’a appris que le spectacle allait avoir lieu; c’était capoté, cette journée-là», raconte l’artiste derrière la chanson Baseball. «J’ai tout de suite eu le sentiment que ça allait être historique comme moment; le FEQ qui ajoute une soirée, les artistes qui répondent présents. En plus que les gens avaient tellement hâte», explique-t-elle.

Un 13 juillet marquant malgré tout

Celle qui compte plus de 75 000 auditeurs mensuellement sur Spotify dit avoir vécu un 13 juillet mémorable, même si les plans sont littéralement tombés à l’eau.

«Il y a une espèce d’énergie indescriptible entre les gens quand une tempête arrive», remarque-t-elle, en expliquant que tous étaient prêts à jouer malgré la veille d’orage.

La chanteuse raconte avoir été spécialement marquée par l’empathie que Karl, chanteur principal des Cowboys, lui a démontrée, au moment où l’annulation des spectacles a été confirmée.

«Il m’a serrée dans ses bras et il m’a dit qu’il était désolé que je ne puisse pas jouer», se souvient-elle. «Ça m’a tellement touchée, parce que moi j’étais beaucoup plus déçue pour eux [les Cowboys] que pour moi», explique-t-elle. «C’était très beau à voir comme solidarité.»