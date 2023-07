Sur scène avec Billie Joe Armstrong au Festival d’été: Alicia a réalisé son rêve

Parfois, quand on y croit vraiment, nos rêves peuvent se réaliser. Alicia Deschênes en a eu la plus belle preuve, dimanche soir, quand son idole Billie Joe Armstrong l’a invitée à chanter et jouer de la guitare avec lui, sur des plaines d’Abraham bondées, lors du concert de Green Day au Festival d’été.

• À lire aussi: Témoignage touchant d’une admiratrice: «Green Day m’a sauvée»

• À lire aussi: Green Day au Festival d’été: étourdissant party punk rock

Entourée de ses amis à la sortie des Plaines, l’autrice-compositrice-interprète de Québec flottait sur un nuage lorsque Le Journal l’a rencontrée quelques minutes après qu’elle eut vécu «la plus belle expérience de toute [sa] vie».

«C’était malade», a dit la jeune femme âgée de 27 ans.

Écoutez le segment culturel recap du FEQ avec Marianne White, journaliste au Journal de Québec via QUB radio :

«Honnêtement, quand il était à deux pouces de ma face, je pensais que j’allais m’évanouir. Quand il m’a tendu le micro, j’étais comme... ma vie est faite.»

Photo Cédric Bélanger/Le Journal de Québec

Green Day l’a sauvée

À chaque concert, Green Day permet à un spectateur de monter sur la scène pour jouer avec Billie Joe Armstrong. Depuis des années, chaque fois qu’elle assistait à un spectacle de son groupe favori, Alicia Deschênes apportait une pancarte afin d’attirer l’attention.

Elle en rêvait, de jouer avec Billie Joe.

Pourquoi? Parce qu’elle considère que Green Day lui a sauvé la vie quand elle était adolescente, époque où elle a vécu l’enfer à l’école secondaire.

«Je me faisais énormément intimider. À un certain moment, j’aurais voulu que tout s’arrête. C’est dans les chansons de Green Day, l’écriture et la composition que j’ai trouvé du réconfort et que j’ai réussi à m’accrocher à la vie», avait-elle raconté, dans un article du Journal paru samedi.

Dans les bras de Billie Joe

L’électrisant spectacle du groupe punk battait son plein depuis une heure lorsque le moment fatidique est survenu, au moment de la reprise de la chanson Knowledge, d’Operation Ivy.

«J’ai besoin d’un guitariste», a dit Billie Joe Armstrong.

Au parterre devant la scène, plusieurs festivaliers ont alors brandi des affiches implorant le chanteur de Green Day de les choisir.

Photo Didier Debusschère

Après avoir longuement hésité et statué qu’il y avait «trop de dudes», Armstrong a fait signe à Alicia de venir le rejoindre.

Dès qu’elle est arrivée devant lui, elle lui a sauté dans les bras, émue.

«J’ai tout de suite dit: “Merci, c’est à cause de toi que je fais de la musique, que j’écris des chansons et c’est, genre, mon rêve”... je ne sais plus trop comment j’ai dit ça. Il m’a donné la guitare. Je pense qu’il voulait me montrer comment la jouer, mais j’ai commencé à jouer la toune, je la connaissais.»

Une des meilleures

Alicia Deschênes a profité au maximum de chaque seconde de ces deux minutes mémorables sur scène avec ses idoles.

Elle a commencé par chanter face à face avec Billie Joe Armstrong, puis elle s’est dirigée vers le batteur Tré Cool et a sauté dans les airs avec sa guitare, comme une vraie rockeuse.

«Ils m’ont dit que j’étais une des meilleures qu’ils n’ont jamais eues sur scène avec eux. Je capotais. J’ai dit à Billie Joe: “C’est à cause de toi que je suis encore en vie”. Il m’a répondu: “Non, c’est à cause de toi que je suis encore en vie”. Il m’a félicitée puis ils m’ont escortée.»

La foule scande Alicia

Avant qu’elle parte, Armstrong l’a rappelée vers lui afin de savoir son nom. Il lui a dit que la guitare était à elle et a demandé aux spectateurs de scander «Alicia».

Étonnement, dans le feu de l’action, Alicia Deschênes dit n’avoir pas eu tellement conscience de l’ampleur de la foule.

«J’étais très focus sur Billie Joe. À un moment donné, il m’a dit: “Vas-y”, j’ai dit: “Non, je te regarde toi”. À la fin, quand le monde s’est mis à scander mon nom, j’étais émotive, je me suis dit que j’aimerais un jour jouer sur cette scène avec mes tounes.»

Et que fera-t-elle de la fameuse guitare? «Je vais la faire encadrer et je vais la mettre dans mon salon.»