Taylor Swift bat le record de Barbra Streisand

Taylor Swift a dépassé Barbra Streisand en obtenant le plus grand nombre d’albums numéro un pour une artiste féminine aux États-Unis.

Les deux chanteuses étaient auparavant à égalité avec 11 numéro un chacune. Mais depuis la sortie du récent Speak Now (Taylor’s Version), la chanteuse de 33 ans est passée en tête de sa consœur de 81 ans.

Speak Now (Taylor’s Version) est sorti le 7 juillet et a rapidement atteint la première place du podium. Rien qu’en format vinyle, il s’en est vendu 268 500 exemplaires aux États-Unis et le disque arrive deuxième juste derrière son dixième album, Midnights, en termes de plus grosses ventes de vinyles de l’ère moderne, selon Pitchfork.

La superstar américaine est également devenue le premier artiste vivant à avoir quatre albums dans le top 10 simultanément depuis 1966, avec Folklore, Lover, Midnights et Speak Now (Taylor’s Version) qui figurent tous actuellement dans le top 10 du Billboard 200.

Écoutez la chronique de Marianne Bessette, journaliste à la recherche, via QUB radio:

Pop Crave a rapporté qu’un vinyle vendu sur 25 en 2022 était de Taylor Swift. Elle est en plus la première artiste – hommes et femmes confondus – à vendre neuf albums à plus de 500 000 exemplaires en une seule semaine.

Taylor Swift parcourt le monde avec son spectacle Eras depuis le 17 mars. Débutant à Glendale, en Arizona, la tournée, qui doit compter 131 dates sur les cinq continents, se terminera le 17 août 2024, à Londres.