Une femme donne son rein à un inconnu

À 70 ans, Kathy Sykora a décidé de devenir donatrice de rein. Quelques mois plus tard, après une demande de la part d’un inconnu qui avait besoin d’un nouveau rein, elle a pris la décision impulsive de lui en donner un.

Pour elle, l’idée n’était pas si farfelue. Elle donne du sang et elle est sur la liste des donneurs de cellules souches depuis des décennies, a-t-elle raconté dans un témoignage pour le Globe and mail.

Un jour, sa synagogue lui a signalé un cas d’un individu qui avait besoin d’un nouveau rein dès que possible. Kathy n’avait jamais rencontré l’homme, et connaissait à peine sa famille. Cela ne l’a pas empêchée de lui offrir son organe.

Après une discussion avec son mari et une bonne réflexion, elle a décidé d’aller de l’avant avec sa décision.

Toutefois, elle a su rapidement que son rein n’était pas compatible avec l’homme. Mais cet événement ne l’a pas découragée. «Si je voulais le faire pour une personne que je connaissais à peine, pourquoi ne devrais-je pas le faire pour un inconnu?» a-t-elle affirmé.

Ensuite, Kathy s’est inscrite au programme de don croisé de rein du Canada en tant que donatrice anonyme. Elle a finalement obtenu un match avec une personne qui avait besoin d’un rein en urgence.

Après 3 heures et demie d’opération, Kathy est restée quatre jours à l’hôpital pour son rétablissement, qui s’est très bien passé.

Elle soutient qu’elle n’a aucun regret de son geste. «J’aurais aimé être une médecin brillante et pouvoir découvrir des remèdes à de nombreuses maladies», a-t-elle indiqué au Globe and mail. «La vérité, c’est que je ne suis rien de tout cela. Mais me soumettre à une procédure inconfortable, bien que sécuritaire, pour partager un peu de ma bonne santé et un petit organe superflu avec quelqu’un qui en a bien plus besoin que moi, c’était quelque chose que je pouvais faire.»