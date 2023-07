MURPHY, Louise-Anne



À Québec, au CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, le 8 juillet 2023, est décédée madame Louise-Anne Murphy, à l'aube de ses 74 ans.Elle laisse dans le deuil sa fille bien-aimée, Caroline Dion, son frère Jacques (Monique Dulac), sa sœur Jeanne (feu Marcel Levesque), son neveu Daniel Murphy (Mylène Cloutier), sa petite-nièce Karina Levesque, le père de sa fille Jean-Yves Dion, plusieurs cousins, cousines, autres parents et ami(e)s, de même que d'anciens collègues de travail du Gouvernement du Québec, où elle a œuvré pendant près d'un quart de siècle. D'une filiation autre, elle gardait bien en mémoire monsieur Victor Baril (feu Denise Beaudoin), un homme de qualité. La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 21 juillet 2023, de 18 h à 21 h.Il n'y aura pas de présentation de condoléances à l'arrière de l'église, précédant la célébration. L'inhumation se fera au cimetière Belmont, dans l'intimité, à une date ultérieure. Toute notre gratitude au personnel du CHSLD Notre-Dame-de-Lourdes, à noter Mme Gardine, pour son aide précieuse. Tous les employés se sont dévoués sans compter (une mention spéciale à M. Abdul), et ce, même au travers des aléas de la pandémie. Louise-Anne avait un goût développé pour la musique, ce qui l'avait amené à jouer de l'orgue à l'occasion à l'église St-Rodrigue. Son attrait pour les voyages était inné, et elle s'était rendue quelques fois dans l'Ouest Américain, entre autres. Tu nous manqueras, Louise-Anne. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe et/ou par un don à la Fondation des maladies de l'oeil, 1100, rue Bouvier, bureau # 010, Québec, Québec / Téléphone : 418 654-0835, site web : www.fondationdesmaladiesdeloeil.orgDes formulaires seront disponibles sur place.