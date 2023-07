5 M$ pour freiner le déclin de la relève agricole

Québec annonce l’octroi d’une enveloppe budgétaire de 5 millions $ pour venir en aide aux jeunes agriculteurs, qui se font de moins en moins nombreux pour prendre la relève de fermes familiales.

• À lire aussi: Agriculture: un début de saison encourageant au Saguenay-Lac-Saint-Jean

• À lire aussi: Rivières asphyxiées et remplies de pesticides: pour avoir des cours d'eau en meilleure santé, il faut payer les agriculteurs

En seulement cinq ans, la proportion d’agriculteurs âgés de moins de 40 ans et passée de 18 à 16 %, alors que la moyenne d’âge de l’ensemble des exploitants agricoles est passée de 52,9 ans en 2016 à 54 ans en 2021, s’est inquiété le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, en marge d’une tournée d’entreprises agricoles à l’île d’Orléans.

Pour contrer ce phénomène, plus de 250 projets et de relève et d’entrepreneuriat agricole pourront chacun bénéficier d’une aide pouvant atteindre jusqu’à 25 000 $, dans le cadre de l’initiative ministérielle «relève agricole et entrepreneuriat», a annoncé le ministre Lamontagne.

Les entreprises agricoles certifiées ou précertifiées biologiques auront droit à une bonification de 10 % du taux d’aide financière, idem pour les entreprises des Îles-de-la-Madeleine.

Écoutez la chronique économique avec Francis Gosselin via QUB radio :

Les agriculteurs âgés de moins de 45 ans qui détiennent une formation reconnue et un minimum de 20 % des parts de leur entreprise depuis moins de cinq ans pourront soumettre leurs projets du 13 septembre 2023 au 31 janvier 2024, ou jusqu'à l'épuisement de l'enveloppe budgétaire, qui totalise 5 millions $.

Un récent sondage a démontré qu’environ 60 % des entrepreneurs agricoles n’ont aucun plan de relève. «C’est vraiment important [...] de sensibiliser les producteurs, les productives, à l’importance de penser au moment où ils vont quitter et de le planifier», a souligné M. Lamontagne.

Entente renouvelée

Le ministre de l’Agriculture en a également profité pour confirmer l’octroi d’un financement de 1,4 million $ avec le renouvellement de l’Entente sectorielle sur le développement des activités agricoles et agroalimentaires de la région de la Capitale-Nationale et de Lévis 2023-2025.

Cette entente permettra globalement d’injecter 2,5 millions $ sur trois ans dans l’économie de la Capitale-Nationale et de Lévis, grâce aux contributions de différents partenaires, comme les villes de Québec et de Lévis, les six MRC de la région et l’UPA Capitale-Nationale–Côte-Nord.

Intempéries

Questionné sur les dégâts survenus dans les champs en raison des pluies torrentielles et des intempéries observées depuis le début de la saison estivale, le ministre Lamontagne a assuré qu’il demeure «engagé dans le soutien aux producteurs et productrices».

«Ce qu’on demande aux gens, pour qu’on puisse documenter l’ampleur de tout ça, c’est de déposer le plus rapidement possible des demandes de dédommagements» auprès de la Financière agricole, a répondu le ministre. Déjà près de 400 demandes ont été faites au cours des dernières semaines, a-t-il rapporté.

«Au moment où on se parle, on a une cellule spécifiquement pour la situation de l’eau cet été, à la Financière (agricole), au MAPAQ, puis qu’on est en discussions si ce n’est pas tous les jours, de façon très régulière avec l’UPA», a fait valoir M. Lamontagne.