À Télé-Québec: Édith Cochrane à la barre d’une émission de variétés en 2024

Édith Cochrane prendra la barre d'une nouvelle émission de variétés intitulée Les temps fous, l’hiver prochain, à Télé-Québec.

L’ex-folle du roi des Enfants de la télé recevra chaque semaine trois invités sur son plateau. Elle les invitera à «partager leurs connaissances et à échanger leurs souvenirs», souhaitant qu’ils «revisite[nt] leurs perceptions du monde d’hier, d’aujourd’hui et de demain», a-t-on expliqué mardi, dans un communiqué. Le rendez-vous proposera «une rencontre des époques, un regard ludique et comique sur le temps qui fuit et sur celui qui marque».

«C’est avec une grande joie et beaucoup de fébrilité que je plonge dans l’aventure des Temps fous! Je suis fière de participer à la naissance d’un nouveau show télé qui va me permettre de retrouver le plaisir de recevoir (et de taquiner!) des gens que j’aime!» a dit Édith Cochrane, qui vient par ailleurs de tourner dans la série Inspirez expirez, pour Crave, dans laquelle elle incarne une prof de yoga.

L’animatrice aura droit à un orchestre maison entièrement féminin, le Quatuor ESCA, qui est formé de Julie Dessureault, Edith Fitzgerald, Amélie Lamontagne et Sarah Martineau. C’est Jean-François Blais qui réalisera Les temps fous et Clémence Aboussouan produira le tout pour Attraction, en collaboration avec Télé-Québec.