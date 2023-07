Agressions sexuelles: TOUS les hôpitaux doivent être des centres désignés!

Sachez-le, si vous prévoyez subir un viol, vous devriez vous organiser pour que ça se passe à proximité du bon hôpital.

Sinon, vous devrez vous déplacer de porte en porte, traumatisée, désorientée et sous le choc, histoire de raconter votre mésaventure à qui veut l’entendre jusqu’à ce qu’on daigne vous offrir les soins auxquels vous avez droit.

«En français!»

L’histoire répugnante de cette victime de viol qui s’est fait trimbaler d’hôpital en hôpital pendant des heures avant de pouvoir obtenir une trousse médico-légale serait choquante si c’était vraiment une histoire de langue et qu’on lui avait refusé un service «en français».

Or, c’est plutôt une histoire de bureaucratie et ça, c’est tout simplement ignoble.

Toutes les victimes, sans égard à leur langue, leur genre, leur race où leur âge, devraient avoir droit à des services humains, respectueux et compétents au premier point d’entrée dans le réseau de la santé.

Qu’on se cache derrière des protocoles et des spécialités pour alourdir le fardeau des victimes en leur faisant porter la responsabilité de préserver leurs droits devant la justice est une honte infinie.

Le calvaire de la dénonciation

Quand on n’arrive pas à s’occuper des plus vulnérables, quand on échoue à accueillir les victimes avec dignité, comment peut-on seulement espérer leur rendre justice et leur donner un minimum de confiance en notre système?

Ce n’est ni une question de langue ni une question de protocole, c’est une question de gestion des priorités. Visiblement, l’accueil des victimes n’en est pas une.

Le gouvernement peut bien mettre en place toutes les commissions parlementaires et tous les comités qu’il voudra, tant qu’on ne mettra pas les droits des victimes au cœur de notre système médical, tous les autres gestes ne seront que de la poudre aux yeux.

Monsieur Legault, monsieur Dubé, qu’attendez-vous pour rendre les trousses médico-légales disponibles dans tous les hôpitaux?