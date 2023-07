«Horrible, embarrassant et tout simplement épouvantable»: Galchenyuk s'excuse et suit le même programme que Carey Price

Alex Galchenyuk a atteint le fond du baril. L’attaquant de 29 ans a annoncé sur les réseaux sociaux qu’il allait intégrer le programme d’aide de la Ligue nationale de hockey (LNH) afin d’obtenir l’aide dont il a besoin.

Jeudi dernier, les Coyotes de l’Arizona ont placé le nom de Galchenyuk au ballottage dans le but de racheter son contrat, et ce, moins de deux semaines seulement après la signature dudit pacte.

On apprenait, peu de temps après qu’il a été arrêté à Scottsdale en Arizona, le 9 juillet dernier, qu’il aurait proféré des menaces de mort à l'endroit d'un policier et sa famille. Il aurait notamment menacé l'agent de découper en morceaux les membres de sa famille.

«Je mettrai fin à ta lignée. Un appel... et tu es mort», aurait-il dit à ce policier, ajoutant qu’il voulait «découper» l’homme et arracher les reins des membres de sa famille.

Il fait face à des accusations de délit de fuite, de conduite désordonnée, de refus d'obéir, de résistance à une arrestation, de menace et d’intimidation.

De l’aide

L'ancien troisième choix au total du Canadien lors du repêchage de 2012 a pris la parole pour la première fois depuis les événements, mardi.

«Mon comportement de la semaine dernière était profondément offensant, déplacé, horrible, embarrassant et tout simplement épouvantable», a-t-il reconnu, dans une lettre publiée sur son compte Twitter.

S’adressant aux partisans des Coyotes, il s’est ensuite excusé de «vous avoir laissé tomber».

«Bien que ce comportement, sous l’effet de l’alcool, n’est pas représentatif de qui je suis, j’en prends l’entière responsabilité. Mes actions m’ont coûté la chance de faire ce que j’aime: jouer au hockey professionnel.

«En intégrant le programme d’aide de la LNH et l’AJLNH, j’espère obtenir l’aide dont j’ai besoin pour m’assurer de ne jamais répéter ce genre d’erreur», a-t-il annoncé.

Gêné et déçu

Galchenyuk a aussi fait une autre déclaration dans laquelle il s'excuse d'avoir laissé tomber les siens.

«Je suis plus que gêné et déçu de moi-même, et je me sens mal pour tous ceux que j'ai laissé tomber, a-t-il affirmé dans celle-ci. Ma famille comptait sur moi pour que je sois meilleur, les Coyotes et leurs incroyables partisans méritent mieux et les braves policiers qui risquent leur vie pour assurer notre sécurité méritent mieux.»

Depuis qu'il a quitté Montréal, après six saisons, en 2018, Galchenyuk n'a jamais été en mesure de s'établir avec une autre équipe de la LNH. Tout d'abord échangé contre Max Domi aux Coyotes de l'Arizona, il a par la suite porté les couleurs des Penguins de Pittsburgh et du Wild du Minnesota en 2019-2020, des Sénateurs d'Ottawa et des Maple Leafs de Toronto en 2020-2021 avant de retourner en Arizona lors de la saison 2021-2022.

Il a passé la dernière campagne dans l'organisation de l'Avalanche du Colorado, avec qui il a majoritairement joué dans la Ligue américaine de hockey (LAH), portant les couleurs des Eagles du Colorado.

– Avec l'Agence QMI