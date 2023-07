Attaque à l’acide dans un parc: une enfant de 12 ans accusée au criminel

L’attaque d’une fillette de 11 ans à l’acide par une préadolescente de 12 ans au parc laissera des traces sur les deux enfants.

La première a des brûlures sévères sur le corps et la seconde est maintenant accusée au criminel.

La jeune fille de 12 ans du Michigan, dont l’identité n’a pas été révélée, est accusée «d'agression avec intention de causer des lésions corporelles graves et d'agression criminelle», fait savoir Fox News.

«Il s'agit d'un ensemble d'allégations extrêmement troublantes. Une prise de décision horrible instantanée peut avoir des effets à vie sur les autres», appuie le procureur au dossier par voie de communiqué. «Il n'y a aucune excuse pour cela.»

L’agression s’est déroulée dans un parc de Détroit. Deaira Summers s’y trouvait avec ses frères et sœurs et ses cousins quand une querelle a éclaté entre la présumée agresseuse et l’un des cousins de la victime.

La substance lancée sur Deaira proviendrait de la mère de la jeune suspecte a déclaré la mère de la victime à Fox Detroit, la station locale.

«Sa mère l'a rencontrée dans le parc et lui a donné le produit chimique à jeter sur les enfants, et elle a dit aux enfants que c'est ce qu'ils obtiennent pour avoir joué avec sa fille», soutient la mère de Deaira, Dominique Summers.

Deaira est la seule à avoir été éclaboussée par la substance corrosive. Elle avait des trous dans ses vêtements et de la fumée s’échappait de son corps, ajoute Mme Summers.

Transportée au centre hospitalier, elle a été soignée pour des blessures au 2e et 3e degré au dos.

Depuis l’attaque, la fillette a de la difficulté à trouver le sommeil et peine à manger.

Une enquête de la Detroit Public Schools Community District est aussi en cours puisque l’agression a été commise sur ses terrains.

L’accusée de 12 ans devrait comparaître aujourd’hui afin d’y être formellement accusée du crime dont elle est soupçonnée.