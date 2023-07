Canicule en Méditerranée, débat sur la sieste en Allemagne

L'Allemagne, qui observe avec inquiétude la canicule frappant le pourtour de la Méditerranée, débat des moyens de s'adapter au changement climatique en s'inspirant d'un rituel séculaire: la sieste.

• À lire aussi: Changements climatiques: 2023 pourrait devenir l'année la plus chaude jamais mesurée

• À lire aussi: Le monde doit se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, prévient l’ONU

• À lire aussi: L'Espagne en alerte pour une vague de chaleur «extrême»

Le sujet a échauffé mardi les esprits même si le pays est actuellement épargné par la fournaise qui accable plusieurs pays d'Europe du Sud notamment.

AFP

L'idée a été lancée par un représentant du secteur médical: «Lorsqu'il fait chaud, nous devrions prendre exemple sur la façon dont les gens travaillent dans les pays du Sud: se lever tôt, travailler de manière productive le matin et faire une sieste à midi», a déclaré dans une interview le chef de l'Association des médecins des services de santé publique allemands (BVÖGD), Johannes Niessen.

La «siesta», selon le terme utilisé dans la première économie européenne, est «un concept que nous devrions adopter pendant les mois d'été», a-t-il ajouté.

La proposition a reçu le soutien du ministre de la Santé Karl Lauterbach qui, dans un message sur Twitter, a qualifié cette pause méridienne de «médicalement judicieuse pour de nombreuses professions», tout en renvoyant la décision aux entreprises et à leurs salariés.

Siesta in der Hitze ist sicherlich kein schlechter Vorschlag. Das sollten aber Arbeitgeber und Arbeitnehmer selbst aushandeln. Medizinisch sicher für viele Berufe sinnvoll. https://t.co/LUtRrWBaeg — Prof. Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) July 18, 2023

La Fédération des associations patronales allemandes (BDA) n'a pas rejeté l'idée, suggérant une réforme du temps de travail permettant plus de flexibilité. «Cela peut inclure des pauses déjeuner plus longues, si cela est possible du point de vue du fonctionnement de l'entreprise et si les employés et les employeurs sont d'accord», estime le BDA.

«Faire en sorte que les heures de travail se déroulent pendant les heures les plus fraîches de la journée est un instrument envisageable», a observé Anja Piel, membre de la Confédération des syndicats allemands (DGB).

AFP

D'autres mesures peuvent aussi être appliquées dans les bureaux, a rappelé la représentante syndicale: stores adaptés à la protection solaire, éloigner les sources de chaleur comme les imprimantes et les photocopieuses, assouplir le code vestimentaire, mettre des boissons fraîches à disposition des salariés.