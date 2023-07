Délit de fuite: une jeune mère éjectée de son véhicule devant ses enfants toujours dans le coma

La mère de famille éjectée de sa voiture sous les yeux de ses enfants lorsqu’elle a été happée par un poids lourd qui a fui la scène en Montérégie est encore plongée dans le coma et pourrait ne jamais se réveiller.

« On ne sait pas si elle va sortir du coma un jour. Ça peut être demain, ça peut être jamais. Elle respire par elle-même, mais les médecins ne savent pas si elle va reprendre conscience», a expliqué un enquêteur à la Sûreté du Québec (SQ), ce matin au palais de justice de Saint-Hyacinthe.

Harjot Singh, le jeune conducteur d’un poids lourd impliqué dans la collision, fait face à cinq chefs d’accusation de délit de fuite causant des lésions.

L’Ontarien de 20 ans a subi mardi son enquête sous caution. La procureure de la Couronne, Me Émilie Gabdois, s’oppose à sa remise en liberté pendant les procédures judiciaires.

On ne peut identifier les témoins et les victimes dans cette affaire en raison d’une ordonnance de la Cour.

Le 5 juillet en soirée, Singh a omis de faire un arrêt obligatoire à Saint-Hélène-de-Bagot, percutant ainsi la minifourgonnette de la petite famille. Il n’aurait jamais freiné, selon une reconstitutionniste.

L’étudiant d’origine indienne a obtenu son permis pour conduire un poids lourd en mars dernier, et il travaillait pour une entreprise de transport depuis mai seulement.

Blessés gravement

Les deux parents qui n’étaient pas attachés ont été éjectés du véhicule sous les yeux de leurs trois enfants. La mère de 27 ans a atterri dans le fossé et son conjoint, au milieu de l’asphalte.

Le père de 29 ans a subi un traumatisme crânien en plus d’avoir la rate perforée et des côtes cassées, a détaillé l’enquêteur. L’aîné de 10 ans a une fracture au genou et l’enfant de 5 ans a des ecchymoses au bassin en raison de la ceinture. La plus jeune, âgée de 4 ans, a le poignet cassé.

« Pour ma sœur, on n’a pas le choix de garder espoir. La moindre chose, par exemple quand elle ouvre l’œil et le referme, ça nous aide à avancer », a confié au Journal une sœur de la victime.

Comme des miettes de pain...

De son côté, Singh n’aurait jamais ralenti après la collision et il ne s’est pas plus arrêté pour les aider.

Grâce à des témoins qui ont composé le 911, le chauffard a rapidement été localisé par les policiers à peine 12 kilomètres plus loin sur l’autoroute 20, près de Saint-Eugène-de-Grantham.

PHOTO Eric Beaupré / Vingt55

Sous la force de l’impact, l’essieu de son poids lourd qui transportait une cargaison de 25 000 livres s’était cassé. Sur tout son chemin, cela a laissé deux traces noires sur la chaussée, a expliqué l’enquêteur.

Une reconstitutionniste a ainsi pu suivre les traces « comme des miettes de pain » pour confirmer le trajet qu’il a effectué après sa fuite.

Lors de son arrestation, Harjot Singh aurait dit qu’il avait appelé le 911 pour signaler la collision. Or, cela serait faux selon des vérifications faites par l’enquêteur de la SQ.

Plusieurs proches de l’accusé ont fait la route depuis Brampton pour assister à l’audience mardi. Sa tante et son cousin sont prêts à se porter garant en déposant plusieurs milliers de dollars pour qu’il puisse retrouver sa liberté.

L’enquête sous caution se poursuit demain devant le juge Jean-Philippe Marcoux.