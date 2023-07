Des récoltes détruites par les champs inondés en Mauricie

La météo extrême des derniers jours a engendré des pertes importantes chez les producteurs maraîchers de la Mauricie. Des champs ont été complètement inondés dans les derniers jours, ce qui a laissé des traces.

Les familles propriétaires font des pieds et des mains pour éviter que les récoltes entières périssent dans les champs.

C'est du jamais vu aux Jardins Bio Campanipol, à Sainte-Geneviève-de-Batiscan. Un total de 239 mm de pluie est tombé en sept jours seulement. C'est l'équivalent d'environ trois mois de précipitations. Jeudi et vendredi, des plants étaient entièrement recouverts d'eau.

«On avait de l'eau parfois jusqu'au-dessus des légumes à 100% de la superficie, donc a dû faire venir une pelle mécanique pour creuser des tranchées, évacuer l'eau des champs. On a même installé des pompes. (...) Déjà, tout ce qui était prêt à récolter cette semaine, on a beaucoup de pertes. Jusqu'à 90, même 100% de pertes dans certains types de cultures. Les impacts les plus durs, s'il n'y a pas une meilleure météo qui se met en place immédiatement, ça va être pour les récoltes d'automne», a expliqué le copropriétaire, Charles St-Arnaud.

Devant les nombreuses pertes de légumes, l'équipe devra aller ailleurs pour trouver des légumes qui seront distribués dans les paniers bio auxquels sont abonnés de nombreux clients.

À Saint-Séverin, il faut vider le champ de camerises, ces petits fruits qui rappellent à la fois le bleuet et la framboise. En avant-midi mardi, environ 25 bénévoles de Mékinac Récolte ont cueilli les petits fruits de la ferme la Parcelle, qui doivent partir le plus rapidement possible. C'est que les camerises sont déjà très mures, et vont bientôt se mettre à pourrir dans le champ.

«Dans les petits fruits, dans les productions maraîchères, on a des difficultés. Les producteurs nous en parlent. Il y a des pertes aux champs qui se font. Justement, des maladies peuvent se développer entre autres dans le petit fruit, des maladies fongiques. C'est des champignons qui se développent, et malheureusement, quand on a des surplus d'humidité comme ça, ça arrive», a souligné la coordonnatrice chez Mékinac Récolte, Pascale Dion.

Les maladies fongiques guettent d'ailleurs aussi les laitues et tous les légumes à feuillage.

La météo n'a pas été invitante jusqu'à présent pour l'autocueillette à Saint-Séverin, mais également ailleurs dans la région. La température trop chaude, trop humide, et les pluies torrentielles ont fait que peu de gens se sont présentés. Toutefois, en seulement trois heures mardi, 65 kilos de camerises ont été cueillis. Une partie sera ensuite redistribuée par Mékinac Récolte pour éviter le gaspillage.

Il n'y a pas de solution miracle : ça prendra du soleil pour tout le monde. «On se croise les doigts pour avoir un bon deux, trois semaines pas de précipitations, ou très peu», s'est exclamé M. St-Arnaud.