Dylan Sprouse et Barbara Palvin se sont mariés en Hongrie

Dylan Sprouse et Barbara Palvin sont dorénavant mari et femme.

Selon un article du média local Bors Online, la star d'After - Chapitre 2 et la mannequin de Victoria's Secret se sont dit « oui » dans une église de la périphérie de Budapest. Le site d'actualité a également obtenu des photos de Barbara Palvin dans sa robe blanche avec corset et ses gants en dentelle, entrant dans l'église avant la cérémonie. Elle a accessoirisé sa tenue d'un tour de cou en diamant et d'un long voile. Le marié était, quant à lui, vêtu d'un costume noir, d'une chemise à col blanc, d'une cravate noire et de deux fleurs blanches attachées à son revers.

Des photos diffusées sur Twitter après l'événement montraient les jeunes mariés traversant la chapelle bras dessus bras dessous tandis que le frère jumeau du marié, Cole Sprouse, était visible derrière eux.

Leurs noces ont eu lieu un mois après que le couple a confirmé ses fiançailles dans une interview avec V Magazine, révélant que la demande en mariage avait eu lieu en septembre 2022. Le mannequin hongrois avait déclaré à la publication qu'ils prévoyaient de se marier dans son pays natal.

« Je suis ravie de montrer ce côté de moi et de présenter ma culture, les endroits où j'ai grandi et les endroits où je suis allée. J'ai l'impression que beaucoup de gens en apprendront encore plus sur moi de cette façon, a-t-elle déclaré. Je sais qu'il était impossible qu'on ne se marie pas en Hongrie parce que mes parents m'auraient tuée. »

Barbara Palvin, 29 ans, et Dylan Sprouse, 30 ans, ont commencé à se fréquenter en 2018.