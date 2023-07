États-Unis: une fillette accusée d’avoir lancé de l’acide sur une autre enfant

Une fillette de 12 ans est accusée d’avoir attaqué une enfant de 11 ans avec de l’acide dans un parc de Detroit aux États-Unis.

L’agression se serait produite le 9 juillet dernier après qu’une dispute ait éclaté entre un groupe de jeunes filles sur le terrain de jeu. C’est à ce moment que Dearia Summers a été aspergée d’acide.

«C’était un cauchemar parce qu’elle est venue en courant par la porte et de la fumée s’échappait de son corps et des trous étaient percés dans ses vêtements», a raconté la mère de la victime Dominique Summer, qui a immédiatement appelé le 911 et installé sa fille sous une douche froide en attendant les secours.

L’accusée étant mineure, son identité n’a pas été dévoilée. Toutefois, elle devra faire face à des accusations d’agression avec intention de causer des lésions corporelles et d’agression criminelle, a indiqué le bureau du procureur du comté de Wayne.

«Il s’agit d’un ensemble d’allégations extrêmement troublantes. Une prise de décision horrible instantanée peut avoir des effets permanents sur les autres. Il n’y a aucune excuse pour cela», a déclaré la procureure au dossier, Kym Worthy.

La jeune accusée a été libérée avec une caution de 10 000 $ et devra porter un moniteur.

Malgré tout, la mère de la victime aimerait que des charges soient portées contre la mère de l’accusée. «Je sais qu’un enfant de 12 ans n’inventerait pas quelque chose comme ça tout seul. Rien que de penser à faire quelque chose d’aussi mal», a indiqué Mme Summers en entrevue avec CBS Detroit.

La grand-mère de la victime, Debra Golston, affirme que la mère de l’accusé «a apporté l’acide au parc pour que son enfant puisse se venger», selon une campagne de sociofinancement GoFundMe.

«Elle est chanceuse d’être en vie, mais aura besoin de soins continus pour guérir complètement de toutes les blessures qu’elle a subies», a précisé Mme Golston.