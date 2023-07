«Fortement intoxiqué»: un individu «très bien connu» arrêté pour action indécente à Sherbrooke

Un quadragénaire «très bien connu» de la police de Sherbrooke a été arrêté tandis qu’il aurait exhibé ses parties génitales dans un parc alors qu’il était «fortement intoxiqué» lundi.

En début d’après-midi, les policiers du Service de police de Sherbrooke (SPS) ont reçu un appel concernant un individu «fortement intoxiqué» qui aurait montré ses parties génitales à des passants, au parc Dufresne.

À leur arrivée, des témoins auraient été en mesure de leur fournir la localisation du suspect, qui aurait été interpellé derrière un bâtiment de la rue Belvédère Sud.

Il s’est avéré que l’homme de 45 ans était un individu «très bien connu» de la police, a précisé le SPS par écrit.

«Après avoir pris la version des témoins et identifié l’individu, les policiers ont pu procéder à l’arrestation de l’homme pour action indécente, bris de probation et bris d’ordonnance en matière d’ordre sexuel», a précisé le corps policier via communiqué mardi.

L’homme qui est actuellement détenu et devrait comparaître par vidéoconférence au courant de la journée.