Jennifer Lopez: une nouvelle chanson pour célébrer un an de mariage avec Ben Affleck

Mariée depuis un an avec Ben Affleck, Jennifer Lopez raconte leur union surprise à Las Vegas en juillet 2022 dans sa nouvelle chanson Midnight Trip to Vegas.

«Un an depuis notre Midnight Trip to Vegas. Allez sur On The JLo pour une surprise spéciale», a écrit Jennifer Lopez à ses admirateurs sous sa plus récente publication Instagram. On y aperçoit la chanteuse vêtue de la robe scintillante qu’elle portait récemment lorsque le couple est justement sorti célébrer son premier anniversaire de mariage.

Capture d'écran Instagram Jennifer Lopez

En se rendant sur le site officiel de la star, ses abonnés ont accès à une courte vidéo de JLo – qui semble être dans le confort de sa maison – et qui chante sur sa plus récente pièce musicale, baptisée Midnight Trip to Vegas.

capture d'écran To The JLO

Ce nouvel opus est une ode à son mariage surprise avec celui qu’elle décrit comme «l’amour de sa vie», Ben Affleck.

La chanson se retrouvera sur l’album This Is Me... Now, dont la sortie est prévue en 2023.

Les paroles racontent leur décision de se marier en secret, loin des paparazzis et des foules, à Las Vegas le 17 juillet 2022. «J’ai toujours rêvé que je trouverais quelqu’un comme toi», chante-t-elle.

Ce n’est pas la première fois que Jennifer Lopez, 53 ans, chante son affection pour son Ben. Dear Ben pt. II se trouvera également sur le prochain album de la diva. Cette chanson est un rappel de la pièce Dear Ben, lancée en 2002 lors de leur première histoire d’amour.

Après s’être quittés et s’être mariés chacun de leur côté entre-temps, les amoureux se sont retrouvés en 2021 et se sont juré fidélité en 2022.