La Banque du Canada doit prendre une pause

Mercredi dernier, la haute direction de la Banque du Canada a annoncé une autre hausse du taux directeur.

Manifestement, la Banque du Canada est prête à tout pour faire en sorte que l’inflation retourne à 2%.

Mais à quel prix?

Cette hausse fait mal et nous ne sommes pas à l’abri d’une autre augmentation dans les prochaines semaines.

Il faut se dire la vérité, les conséquences risquent d’être désastreuses.

Par exemple, si vous avez une hypothèque de 400 000$, à taux variable sur 25 ans, ça coûtait 1600$ par mois en janvier 2022. Maintenant, c’est 2800$.

Un remède différent

On doit sérieusement se poser la question si l’augmentation du taux directeur est la seule façon de baisser l’inflation.

Car actuellement, on se dirige vers un mur. Il y a de plus en plus de Canadiens qui ont de la difficulté à joindre les deux bouts.

En augmentant le taux directeur ainsi, ce sont les hypothèques qui montent, et ça n’aide pas l’inflation. Pire, ça met de l’huile sur le feu.

Les politiciens

Au Canada, nous sommes chanceux d’avoir un système bancaire solide. Ça nous a permis de traverser des crises sans trop de complications.

Mais on a le droit de se questionner sur la justesse de notre politique bancaire.

Manifestement, la Banque du Canada a dormi au gaz. Les responsables ont gardé les taux bas trop longtemps. Maintenant, ils jouent du hockey de rattrapage.

De plus, on ne sent pas que Justin Trudeau est préoccupé par le sort financier des Canadiens.

Les politiciens peuvent mettre des mesures en place qui pourront aider à réduire l’inflation, comme trouver des solutions innovatrices pour contrer la pénurie de la main-d’œuvre.

Malheureusement, nos élus ne semblent pas prendre la pleine mesure de la situation.

Espérons que ça ne prendra pas des reprises de maisons pour qu’ils réagissent enfin.