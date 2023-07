«Lakay Nou»: une famille comme les autres, mais avec ses «spécificités»

Le comédien, auteur et producteur Frédéric Pierre raconte le quotidien d’une famille québécoise d’origine haïtienne dans sa première série télé, Lakay Nou. Pour nous faire rire et nous émouvoir, il braque ses projecteurs sur la génération «sandwich», celle ayant des parents issus de l’immigration et des enfants nés au Québec.

Henri Honoré (Frédéric Pierre) et Myrlande Prospère (Catherine Souffront) forment un couple comme les autres. Tout va vite pour eux, avec, d’un côté, leurs trois enfants âgés de 10 à 20 ans, et de l’autre, les parents d’Henri (Fayolle Jean Sr et Mireille Métellus), qui vivent à deux pas de chez eux. Les enfants du couple sont des Québécois à part entière, n’ayant rien connu d’autre, alors que les aînés, bien qu’intégrés à leur société d’accueil, conservent leurs valeurs et traditions haïtiennes, ce qui crée un terreau fertile pour la nouvelle comédie.

PHOTO DE EVE B. LAVOIE FOURNIE PAR RADIO-CANADA

«C’est une famille comme les autres, mais avec ses spécificités, a dit Frédéric Pierre, qui joue depuis 32 ans. Tout le monde va se reconnaître là-dedans. Je me souviens qu’enfant, quand mes amis caucasiens venaient à la maison, c’est ça qu’ils observaient: nos dynamiques familiales. Ça les faisait rire, car ils se reconnaissaient, mais c’était servi avec une sauce différente, drôle et même étrange à certains moments, pour eux. Mais une famille reste une famille!»

Pris entre deux générations, Henri et Myrlande se lancent dans des changements en se choisissant pour la première fois. Henri, qui évolue dans la librairie paternelle, décide du jour au lendemain de devenir restaurateur, alors que Myrlande, qui est avocate, quitte la Couronne pour se joindre à un cabinet lui promettant de défendre de gros dossiers médiatisés.

«Myrlande est procureure de la Couronne et elle est reléguée aux causes pénales, mais elle sera recrutée par un cabinet et aura des dossiers d’envergure», a dit la comédienne Catherine Souffront, dont les parents sont aisés dans la comédie dramatique.

PHOTO DE EVE B. LAVOIE FOURNIE PAR RADIO-CANADA

«Henri est un bon gars qui a toujours écouté ses parents et qui place sa femme au-dessus de tout, a raconté son interprète. Mais là, il se lance dans la restauration, on sait que ce n’est pas facile et il a peut-être sous-estimé ce que c’est comme projet. Il se retrouve comme un poisson hors de l’aquarium et l’aura de son père sera toujours derrière lui, bien sûr!»

Pour le rôle de la mère d’Henri, Rose, alias Manmi, on a fait appel à Mireille Métellus. «La série représente plus de 150 000 Haïtiens qui font partie de la société québécoise. Pour moi, c’est tout naturel qu’on présente une famille québécoise d’origine haïtienne à la télé et que ce soit écrit par des membres de la communauté.»

PHOTO DE EVE B. LAVOIE FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Pour sa part, Richardson Zéphir incarne un curé qui... chante. Nous avons été témoins d’un tour de chant de l’humoriste et comédien lors de la visite de plateau, jeudi dernier, alors que le réalisateur Ricardo Trogi tournait une scène dans le sous-sol de l’église Saint-Gilles du quartier Pont-Viau, à Laval.

PHOTO DE EVE B. LAVOIE FOURNIE PAR RADIO-CANADA

Diversité devant et derrière la caméra

Frédéric Pierre, que l’on retrouvera aussi cet automne dans Alertes, à TVA, a fondé sa propre boite, Productions Jumelage, qu'il préside. Non seulement est-il heureux de présenter une famille québécoise d’origine haïtienne à l’écran – il voulait montrer autre chose que des personnes racisées dans des gangs de rue –, mais il profite de la première série qu’il a écrite – avec Angelo Cadet, Marie-Hélène Lebeau-Taschereau, Catherine Souffront et François Avard à la script-édition – pour initier des membres des communautés racisées aux tâches à accomplir derrière la caméra, processus en cours sur le plateau de Lakay Nou, qui signifie «notre maison» ou «chez nous».

PHOTO DE LAURENT GUÉRIN FOURNIE PAR TVA

«Pour l’écriture, ç’a été une courbe d’apprentissage incroyable. Tout le monde sait qu’écrire, c’est réécrire! On a travaillé fort et l’équipe de Radio-Can a été patiente avec nous. On a été encadrés de façon exceptionnelle», a-t-il souligné au sujet des 10 demi-heures qui seront disponibles sur ICI Tou.Tv Extra au cours de la saison 2023-2024.