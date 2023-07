Le concert des Cowboys Fringants a bouleversé le programmateur du Festival d’été: «Karl a fait son show en mode Rocky Balboa»

«Quand je suis allé voir Karl après le spectacle, je lui ai dit: tu as fait ton show en mode Rocky Balboa. Entre le 3e et le 6e round, il y a juste Apollo qui frappait. À un moment donné, tu t’es relevé, tu t’es rendu au bout et tu es sorti de là avec la ceinture.»

Cette remarque du programmateur du Festival d’été, Louis Bellavance, résume à merveille l’héroïque démonstration de courage à laquelle ont assisté, le cœur serré, 90 000 festivaliers tristes et fiers sur les plaines d’Abraham, lundi, lors du concert des Cowboys Fringants.

De voir le chanteur Karl Tremblay, affaibli par ses traitements contre le cancer, se battre comme un soldat au front pour compléter le spectacle a bouleversé celui qui a fait des pieds et des mains pour reprendre cette soirée qui avait été annulée, jeudi dernier.

«La dernière fois que j’ai pleuré comme ça, c’est quand mon père est décédé. Si j’avais été tout seul, et non avec plein de gens qui me regardent, je pense que je me roulais en boule quelque part et que je pleurais du début à la fin», confie Louis Bellavance.

La plus grosse affaire depuis la SuperFrancoFête

Même Robert Charlebois, qui en a vu d’autres, semblait ébahi devant une telle vague d’amour.

«Pendant Les étoiles filantes, j’étais avec Paul Piché et Robert Charlebois. On écoutait la toune. Robert a dit: je pense que c’est la plus grosse affaire qui est passée au Québec depuis la SuperFrancoFête», raconte M. Bellavance, qui aimerait beaucoup que les images qui ont été captées durant le spectacle puissent être diffusées un jour, sous une forme ou un autre.

«Ça va prendre du temps et ça va dépendre du groupe, de Claude Larivée à La Tribu, de nous, mais on a déjà eu ces conversations. J’ai levé la main un mois avant le show. Tout ce qui a été diffusé dans les quatre écrans, on l’a, en plus du matériel de Nova Films, et il y a 90 000 personnes qui ont des images.»

Un grand merci à Jérôme

Malgré la charge émotive élevée, l’ambiance était plutôt détendue dans les coulisses, où les accolades étaient nombreuses après le concert, selon le programmateur du FEQ.

«L’humeur était légère, mais tout le monde avait quelque chose à dire à quelqu’un. Tu te promènes, tu vois quelqu’un et il faut que tu le prennes dans tes bras et que tu lui dises l’affaire la plus intense que tu lui as jamais dite dans ta vie. En même temps, ça buvait du vin et ça avait du plaisir.»

Louis Bellavance s’est possiblement fait le porte-parole de 90 000 personnes quand il est allé remercier Jérôme Dupras, qui a joué son rôle d’amuseur à la perfection pendant le spectacle.

«S’il n’avait pas fait le rigolo, je ne sais pas collectivement comment nous serions passés à travers ça. Il a dévié l’attention. Il nous a rappelé que c’est un show des Cowboys pis c’est le fun un show des Cowboys.»