Les policiers auraient pu épingler un présumé tueur en série 13 ans plus tôt

Les policiers de Long Island auraient ignoré une piste qui aurait pu les mener vers un présumé tueur en série il y a 13 ans.

Rex Heuermann a été arrêté le 13 juillet dernier. Le suspect, un architecte de 59 ans, a été accusé d’avoir tué trois jeunes femmes dont les corps ont été retrouvés à la plage de Gilgo, à Long Island. Il s’agissait des corps de trois des quatre femmes retrouvées dans le secteur de 2010 à 2011.

Le quinquagénaire a plaidé non coupable aux meurtres de Melissa Barthelemy, Megan Waterman et Amber Costello. Rex Heuermann est également le principal suspect dans la disparition et le meurtre en 2007 d’une quatrième femme, Maureen Brainard-Barnes. Son ADN a été retrouvé sur le corps de l’une des femmes.

Or, il y a 13 ans, les policiers auraient eu une description générale du suspect et de son véhicule, sans toutefois aller plus loin dans les recherches, selon le «New York Post». Un nouveau groupe de travail a réexaminé l’affaire. Il a découvert que, lors de son entretien avec les policiers, le proxénète d’Amber Lynn Costello a identifié le véhicule de Rex Heuermann, un Chevrolet Avalanche, en plus de décrire le présumé tueur en série comme un ogre de grande taille.

Cette description n’avait pas poussé les policiers à approfondir la piste.

Ce n'est que lorsque l'ancien chef du Service de police de la Ville de New York, Rodney Harrison, a pris ses fonctions de commissaire de police du comté de Suffolk, l'année dernière, que l’information a permis à l’enquête de progresser, après sa réouverture. En reliant l’information à d’autres éléments, le groupe de travail nouvellement formé pour enquêter sur les meurtres, en mars 2022, a rapidement eu Heuermann dans sa mire.

Les policiers ont saisi un véhicule de marque Chevrolet Avalanche au domicile du suspect, vendredi dernier. La description du proxénète concorde avec l’apparence de qui mesure 2,01 m. (6 pi 6 po) et qui pèse 122 kg (270 lb).

Femmes maltraitées

Les procureurs ont fait savoir que Rex Heuermann avait l’habitude de fréquenter des escortes. Il aurait utilisé différents téléphones pour entrer en contact avec ses victimes, avant de jeter les appareils.

Après son arrestation, en fouillant ses appareils électroniques, les policiers ont trouvé des vidéos pornographiques de femmes maltraitées et torturées. Ils ont également mis la main sur des représentations de femmes violées et tuées qui étaient en possession de Rex Heuermann.