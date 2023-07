Lindsay Lohan est maman!

Carnet rose pour Lindsay Lohan!

La star de 37 ans et son mari, Bader Shammas, 36 ans, ont accueilli leur premier enfant.

«Lindsay Lohan et son mari financier, Bader Shammas, ont accueilli un magnifique fils en bonne santé prénommé Luai. La famille est folle d’amour», a déclaré le représentant de la star de Mean Girls au magazine People.

Luai – un nom arabe qui signifie bouclier ou protecteur – serait né à Dubaï, où Lindsay Lohan vit depuis qu’elle s’y est installée en 2014, à la recherche d’une vie loin des projecteurs.

La star de Freaky Friday a annoncé qu’elle et son mari attendaient leur premier enfant en mars sur Instagram. «Nous sommes bénis et enchantés», avait légendé Lindsay Lohan en montrant une photo d’une grenouillère sur laquelle on pouvait lire «bientôt».

Les nouveaux parents, qui ont d’abord suscité des rumeurs de relation amoureuse en 2019, ont annoncé leurs fiançailles en novembre 2021. Lindsay Lohan et Bader Shammas se sont dit «oui» durant l’été 2022.