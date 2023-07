L'Ukraine a encore des réserves «importantes» pour sa contre-offensive, selon Washington

L'Ukraine dispose de réserves «importantes» de forces armées qui ne sont pas encore engagées dans sa lente contre-offensive contre les troupes russes, a assuré mardi le chef d'état-major américain.

• À lire aussi: Sommet des Brics: arrêter Poutine serait une «déclaration de guerre» craint le président sud-africain

• À lire aussi: 28 drones ukrainiens abattus au-dessus de la Crimée, selon Moscou

• À lire aussi: L’Ukraine frappe le stratégique pont de Crimée, deux civils tués

Les Ukrainiens font face à des soldats russes qui ont eu le temps d'établir de solides défenses, notamment de redoutables champs de mines, des barbelés ou des tranchées, a déclaré Mark Milley à des journalistes, qui lui demandaient si la contre-offensive s'enlisait.

Kiev est dotée «d'une importante puissance de combat qui n'a pas encore été engagée» et la préserve actuellement, a-t-il dit. «Ils sont en train de progresser à travers ces champs de mines, lentement, de façon délibérée et avec constance, et c'est un combat difficile.»

Pour Mark Milley, il est «bien trop tôt» pour dire si cette contre-offensive est un échec. «Cela va être long, cela va être difficile, et cela va être sanglant», a-t-il ajouté.

Getty Images via AFP

Le chef du Pentagone, Lloyd Austin, qui s'exprimait aux côtés de M. Milley à la suite d'un événement virtuel réunissant des soutiens internationaux de l'Ukraine, a assuré que les États-Unis «continuaient» à aider les forces de Kiev.

Trois brigades sont actuellement entraînées et armées en Allemagne, et d'autres entraînements sont en cours dans la région, a-t-il affirmé.

Premier pays donateur à l'Ukraine, les États-Unis ont débloqué plus de 42 milliards de dollars en aide militaire à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, en février 2022.