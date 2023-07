Météo au Québec: un mardi imprévisible avec des risques d’orages

La Côte-Nord sera l’une des seules régions à pouvoir profiter d’un temps ensoleillé mardi tandis que les risques d’orages resteront au rendez-vous pour la majorité de la province, avec néanmoins certains rayons de soleil qui perceront les nuages à Montréal.

Les habitants et les touristes de la Côte-Nord pourront profiter du beau soleil pour bronzer grâce aux températures qui s’approcheront du 30 degrés avec le facteur humidex, selon les prédictions d’Environnement Canada.

De son côté, Montréal aura un ciel moins clair, avec une alternance de nuages et de soleil. Le thermostat montera à 31 degrés ressentis, et des risques d’orages et d’averses sont à prévoir au cours de la journée.

Certains secteurs se verront recevoir de la pluie en matinée, notamment la Capitale-Nationale et les Laurentides. L’Estrie devra plutôt s’attendre à être éclaboussée en soirée.

De son côté, l’Abitibi-Témiscamingue aura un temps plutôt nuageux avec un risque de 40% d’averses et d’orages. La température de 21°C sera l’une des plus fraîches de la province. L’Outaouais et le Saguenay–Lac-Saint-Jean auront des prédictions similaires, à l’exception de la température qui approchera plus des 30 degrés.

Les feux de forêt de l’Ouest canadien continuent d’affecter la qualité de l’air pour les régions de Montréal, de l’Estrie, de l’Outaouais, du Saguenay–Lac-Saint-Jean et de la Capitale-Nationale. Un avertissement de smog a été émis par Environnement Canada.