Minorités visibles au hockey: «Moi, j’ai tout entendu, j’ai tout vu» - Duclair

Le hockey n’est pas reconnu comme le sport le plus accessible et il l’est forcément encore moins pour les minorités visibles.

Anthony Duclair et Bokondji Imama, deux joueurs noirs dans la Ligue nationale de hockey, ont voulu s’attaquer au problème en créant un camp pour les jeunes minorités de huit à 15 ans à Pierrefonds.

Ils ont été invités à l’émission Salut Bonjour pour en discuter, mardi. À voir dans la vidéo ci-dessus.

«Quand on était jeunes, on n’avait pas accès à ce genre de camp, a expliqué Imama. Parfois, dans ton métier professionnel, tu peux oublier de t’amuser. Mais de voir les jeunes excités avec le feu dans les yeux, ça te renouvelle, je crois.»

Duclair se souvient de l’époque où il détonnait en tant que jeune Noir dans le monde du hockey.

«Moi, j’ai tout entendu, j’ai tout vu, a-t-il confié. Parfois, c’est très difficile parce que tu es le seul Noir dans les deux équipes.»

Évidemment, les mentalités ont évolué et une fois dans les rangs professionnels, les joueurs sont plus matures. Or, il reste du travail à faire selon Imama.

«Ça se fait peut-être juste de manière un peu plus indiscrète et insidieuse. Moi et Anthony, on essaye de faire notre part.»

«Business»

Duclair est passé par toute la gamme des émotions au cours des derniers mois. En raison d’une blessure au tendon d’Achille, l’attaquant a été limité à 20 matchs de saison régulière en 2022-2023, mais il a contribué à l’étonnant périple en séries des Panthers de la Floride, qui se sont inclinés en finale de la Coupe Stanley face aux Golden Knights de Vegas.

Pendant la saison morte, Duclair a ensuite été échangé aux Sharks de San Jose.

«Le hockey, c’est une business, a-t-il résumé avec le sourire, préférant en rire. Je suis très excité de rejoindre les Sharks, une belle organisation. J’ai parlé au directeur général [Mike Grier], qui est le premier Noir à être DG dans la LNH. C’est quand même quelque chose de spécial. Quand j’étais jeune, je le regardais jouer.»

Reaves, du boulot pour Imama

Alors que les Maple Leafs de Toronto embauchaient le dur-à-cuire Ryan Reaves le 1er juillet, les Sénateurs d’Ottawa se tournaient vers Imama, également un coriace bagarreur.

Imama ne croit pas qu’il s’agit d’une coïncidence. Dans l’Est, Reaves et même Arber Xhekaj des Canadiens de Montréal lui donneront du boulot.

«Ça va être une année occupée et assez le fun, a reconnu Imama avec un air espiègle. C’est pour ça que je joue.»