Natation artistique: un an après avoir failli se noyer, elle remporte deux médailles aux Mondiaux de la FINA

S’évanouir et couler à pic dans le fond d’une piscine ferait peur à la majorité des gens, mais ce n’est pas le cas d’une nageuse artistique, qui est revenue en force un an plus tard pour grimper deux fois sur le podium aux Mondiaux aquatiques, présentés actuellement au Japon.

L’Américaine Anita Alvarez avait perdu connaissance à la fin de sa routine du solo aux Championnats du monde à Budapest, en 2022. Voyant le corps de sa protégée sombrer, l’entraîneuse et ancienne championne espagnole Andrea Fuentes avait plongé sans hésiter vêtue d'un t-shirt et de shorts pour la secourir. Un homme avait aussi sauté à l’eau pour l’aider à remonter Alvarez à la surface.

Les images sous-marines du sauvetage avaient fait le tour du monde. Le photographe de l’AFP Oli Scarff a d’ailleurs remporté le prix de la meilleure photo d’actualité aux British Sports Journalism Awards.

Fuentes, elle, était devenue une héroïne instantanément. Mais elle avait plutôt rendu hommage aux nageuses artistiques, « qui ne sont pas des Barbie », mais « des superhéros » quand elles retiennent leur souffle pendant de longues secondes, sinon des minutes, avant de fournir des efforts physiques soutenus.

Photo d'archives, AFP

Deux minutes sans respirer

Inconsciente pendant environ deux minutes, Alvarez avait repris ses esprits, et ses constantes vitales, dont son taux d’oxygène, étaient normales, selon Fuentes. Son cœur n’avait jamais cessé de battre. L’athlète avait voulu participer par la suite à la compétition par équipe, mais la Fédération internationale de natation (FINA) le lui avait interdit.

Ce n’était pas la première fois que Fuentes sauvait sa protégée. Un an plus tôt, lors d’une qualification olympique à Barcelone, Alvarez avait également perdu connaissance dans un bassin.

Elle avait aussi eu «des problèmes sporadiques d’évanouissement, mais jamais en compétition», avait indiqué la Fédération américaine de natation à l’époque.

«C’est une sportive qui aime dépasser ses limites, mais cette fois, elle est allée trop loin», avait admis Fuentes.

Photo d'archives, AFP

La musique de Michael Jackson

Cette fois, à Fukuoka, l’Américaine de 26 ans s’est bien reprise en aidant son pays à gagner l’argent à l’épreuve acrobatique par équipe lundi lors de laquelle la Chine a triomphé, ainsi que le bronze à la compétition technique par équipe mardi, derrière l’Espagne et l’Italie. Les États-Unis ont d’ailleurs épaté la galerie en performant sur la chanson Smooth Criminal de Michael Jackson.

Il s’agissait des deux premières médailles d’Alvarez aux Mondiaux, elle qui n’a toujours pas réussi à monter sur le podium en deux présences aux Jeux olympiques.

Photo AFP

«La prochaine fois qu’elle participera à un championnat du monde, une partie d’elle aura du mal, mais c’est là que mon travail et celui du psychologue entrent en jeu, pour qu’elle ait confiance en son corps», avait mentionné Fuentes au journal espagnol Marca après le sauvetage en Hongrie.

Force est de constater que l’entraîneuse a relevé le défi haut la main. Et Alvarez pourrait même ajouter une troisième breloque à sa collection au concours libre par équipe, dont les préliminaires auront lieu mercredi et la finale vendredi.

Sa coéquipière de 19 ans Jaime Czarkowski, qui est née à Calgary et qui a grandi en Alberta, pourra aussi mettre la main sur sa troisième médaille des Mondiaux.

Photo AFP

Résultats canadiens

Pour ce qui est du Canada, les Laurianne Imbeau, Raphaëlle Plante, Florence Tremblay et compagnie s’étaient classées 14es à leur routine technique samedi, échouant à se qualifier pour la finale, réservée aux 12 meilleures équipes.

Puis, les représentantes de l’unifolié, dont faisait aussi partie la Québécoise Kiara Quieti, avaient obtenu le sixième rang à la compétition acrobatique lundi.

– avec AFP