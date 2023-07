Où s’en va notre société?

Je n’en peux plus de lire dans les journaux et d’entendre parler aux informations de l’augmentation des lettres dans l’acronyme LGBTQIA+ pour désigner tous ces multi poqués de la vie qui voudraient qu’on reconnaisse qu’ils ne sont pas comme les autres, qu’ils ont le droit d’être comme ils sont et qu’on doit sans discuter leur faire une place dans la société.

Je ne dis pas ça parce que je suis une vieille schnock incapable d’accepter la modernité. J’ai travaillé toute ma vie active comme secrétaire juridique dans un bureau d’avocats, alors croyez-en mon expérience, j’en ai vu passer des tout-croches et je sais que ça existe.

Mais ça ne veut quand même pas dire qu’il faut se plier aux caprices de tout le monde. Y’a toujours bien un boutte à vouloir nous faire avaler qu’un jeune garçon de huit ans sait déjà qu’il n’est pas né dans le bon corps, ni qu’un homme de plus de 30 ans puisse avoir envie de se déguiser en femme pour aller lire des contes aux petits-enfants dans les bibliothèques comme Barbada.

Je n’ai pas eu d’objection à ce qu’on accepte les gais dans notre société, mais rien n’empêche qu’on a ainsi contribué à attacher un grelot à une suite de grelots qui depuis n’a jamais arrêté de grandir. On en est même arrivé à promulguer une Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie. Faut le faire quand même !

Avec un tel laxisme, on en est rendu à permettre que nos enfants puissent voir dans la rue ou dans le métro deux gars qui s’embrassent ensemble. Je n’ai pas d’enfants et je n’aimerais pas en avoir dans l’état actuel des choses.

C’est quand on décortique et qu’on définit chacune des lettres de l’acronyme LGBTQIA+ qu’on voit jusqu’où ça nous mène : lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer, transidentité, pansexualité, asexuel, non-binarité... et j’en passe. Y’a quand même une limite à ne pas dépasser.

Femme qui se dit moderne malgré tout

Peut-être moderne, mais avec un certain manque d’ouverture à la différence peut-être ? Je vous signale en passant que le fait de donner des droits aux personnes LGBTQ+ qui ont aussi le droit de vivre sur cette terre, ne vous en enlève aucun à vous.

Heureusement que le Québec est la province canadienne qui a le plus d’ouverture face à la diversité sexuelle, et que globalement il n’y a chez nous que 32 % des gens (selon un récent sondage) qui comme vous ne sont pas à l’aise avec le fait de voir deux hommes s’embrasser en public, contre 49 % en Alberta.

Votre mot indique bien que les revendications menées par la Fondation Émergence à travers ses campagnes de sensibilisation pour inciter le public à manifester plus d’empathie à tous ces gens marginalisés, a encore sa raison d’être.