Parc national de Yellowstone: un bison transperce la poitrine d’une femme

Un bison du parc national de Yellowstone, aux États-Unis, a foncé dans une femme en visite au sanctuaire de la vie sauvage et lui a entaillé la poitrine, a rapporté mardi le «New York Post».

La touriste venant de l’Arizona se promenait avec une autre personne devant l’hôtel Lake Lodge Cabins lorsqu’elles ont croisé deux bisons, a indiqué le Service des parcs nationaux selon le média.

Après avoir vu les animaux sauvages, la femme de 47 ans a préféré faire demi-tour, mais n’a pas été assez vite pour l’un des bisons qui l’a finalement chargée et encornée.

Rappelons que les bisons peuvent courir jusqu’à trois fois plus vite que les humains.

La victime a subi des blessures importantes à la poitrine et à l’abdomen. Son état de santé était encore inconnu après son transport par hélicoptère vers un centre hospitalier, selon le quotidien new-yorkais.

«Les animaux du parc national de Yellowstone sont sauvages et peuvent être dangereux lorsqu'on s'en approche», a rappelé le Service des parcs nationaux dans un communiqué. «Lorsqu'un animal se trouve à proximité d'un camping, d'un sentier, d'une promenade, d'un stationnement ou d'une zone aménagée, il faut lui laisser de l'espace.»

Il est recommandé pour les visiteurs de rester à plus de 35 mètres des bisons, mais aussi d’autres grands animaux présents dans le parc comme les élans, et à au moins 100 mètres des ours et des loups.

«Chaque année, il y a des accidents regrettables causés par des personnes qui s'approchent trop près de ces animaux massifs», a expliqué l’agence.