Paris sportifs: les meilleures offres de mercredi sur Mise-o-jeu +

Voici trois offres de paris sportifs disponibles sur le site Mise-o-jeu + pour la journée du mercredi juillet qui valent le détour.

Baseball: White Sox de Chicago c. Mets de New York

Les White Sox ne connaissent vraiment pas une bonne saison en 2023 et ils ont bien mal amorcé leur série de trois parties contre les Mets à New York. Cependant, l’équipe de l’Illinois a tout de même réussi à remporter sa précédente série, elle qui les opposait aux Braves d’Atlanta. De plus, la formation de la Grosse Pomme n’a pas pris l’habitude de gagner beaucoup de matchs de manière consécutive cette année.

Prédiction: Victoire des White Sox – 2,75

Soccer: Larne FC c. HJK Helsinki

C’est ce mercredi qu’auront lieu les affrontements retour de la Ligue des champions de l’UEFA. Le Larne FC tire de l’arrière 1 à 0 au total des buts contre le HJK Helsinki. La cote des deux équipes est bonne pour une victoire, mais un match nul pourrait s’avérer très payant.

Prédiction: Match nul entre Larne FC et HJK Helsinki – 3,15

Soccer MLS All Stars c. Arsenal FC

Toujours dans l’univers du ballon rond, les étoiles de la Major League Soccer ont rendez-vous avec l’Arsenal FC dans un duel présenté au Audi Field. Il s’agira de la première édition d’un match des étoiles de la MLS où une formation européenne est de passage en Amérique du Nord depuis 2019. Les deux dernières années, les représentants de la MLS l’ont emporté contre une équipe composée des meilleurs éléments de la ligue mexicaine.

Prédiction: Victoire du MLS All Stars – 5,25