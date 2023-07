Pays-Bas: un vendeur de «kits pour se suicider» condamné à près de 4 ans de prison

Un tribunal néerlandais a condamné mardi un homme à la prison pour avoir vendu des «kits pour se suicider» qui, selon les procureurs, ont entraîné la mort d'au moins dix personnes.

L'homme a selon une enquête policière fourni depuis 2018 1 600 paquets d'un cocktail mortel de substances toxiques, dans une affaire qui, selon la juridiction, est la première du genre aux Pays-Bas.

Si les Pays-Bas sont devenus en 2002 le premier pays à autoriser l'euthanasie, celle-ci reste strictement encadrée et impose l'intervention d'un médecin.

L'homme, identifié comme Alex S., 30 ans, écope d'une peine de 3 ans et demi de prison, dont un an et demi avec sursis.

Il a préparé des colis postaux contenant le moyen suicidaire, des ligne directrice pour son utilisation et un anti-vomitif.

«Chaque paquet contenait 2 ou 3 gélules : une dose mortelle» pour laquelle il n'y avait pas d'antidote, selon du tribunal du district de Bois-le-Duc (sud).

Ceux qui ont pris le «médicament X» ne sont pas tous morts d'une mort agréable, ont-ils ajouté. Des proches ont «décrit la détresse et la panique, conduisant à une mort horrible».

Le nombre de décès «peut potentiellement être multiplié par 160», ont déclaré les juges, préoccupés par le nombre de «kits» fournis .

«C'est la première fois qu'aux Pays-Bas quelqu'un est poursuivi pour avoir fourni des médicaments d'assistance au suicide à grande échelle», ont-ils ajouté.

Alex S. estimait «aider les gens», selon le jugement.

«L'accusé a traité la vie des autres avec beaucoup de légèreté et a porté atteinte à la valeur de la vie humaine», ont déclaré les juges.

«Il a ainsi sapé la pratique de l'euthanasie applicable aux Pays-Bas», ont-ils ajouté.

L'euthanasie est strictement encadrée aux Pays-Bas. Le patient doit être lucide lorsqu'il en formule la demande et ressentir des souffrances insoutenables en raison d'une maladie jugée incurable par au moins deux médecins.

L'euthanasie ne peut être pratiquée que par un médecin qui administre une dose létale d'un médicament approuvé, tandis que les patients peuvent prendre le médicament que s'il a été fourni par un médecin.