«Thom Yorke tripait sur sa salade»: des vedettes du FEQ affirment n'avoir jamais aussi bien mangé dans un festival

Les artistes ont été nombreux à se délecter des repas préparés par quatre restaurants de Québec en coulisse au Festival d’été de Québec, si bien que plusieurs ont affirmé n’avoir jamais aussi bien mangé dans un festival.

Le menu varié, composé entre autres de sushis, de wraps et de salade santé, en plus de nouilles ramen, de poutine et de bols pokés, a grandement plu aux chanteurs de Weezer et The Smile, en plus des membres du groupe de Green Day, de Lana Del Rey et de Robert Charlebois, pour ne nommer que ceux-là.

Copropriétaire des restaurants présents à l’arrière-scène, soit le Hono Izakaya, Hono Ramen, Colibri et Sushibox, Thomas Casault, s’est dit fier d’avoir reçu autant de commentaires élogieux sur la qualité et la diversité de sa carte.

Le son de cloche est le même pour le programmateur du festival, Louis Bellavance qui, à l’heure de son bilan lundi, a indiqué avoir reçu «beaucoup d’éloges» en ce sens, de la part des têtes d’affiche. «Tu arrives ici et tu soupes aux sushis. Tout est fait pour créer de bonnes sensations », a-t-il dit.

Thom Yorke en redemande

Il a notamment souligné l’appréciation du chanteur de la formation The Smile, Thom Yorke, anciennement leader du groupe Radiohead, qui a qualifié son repas «d’incroyable».

«Thom [Yorke] mangeait sa salade colibri, tout seul à une table, puis il est allé discuter avec Thomas Casault. Il tripait sur sa salade, il lui disait : “On ne mange jamais bien de même dans les festivals”», relatait M. Bellavance, soulignant que le chanteur avait aussi pris quelques wraps pour la route avant de quitter.

Grand admirateur de Radiohead, Thomas Casault affirme que cette rencontre «très brève» demeure son moment marquant du festival. «J’étais starstruck [impressionné par une de ses idoles]» admet-il.

«Pour nous, faire un face-à-face avec quelqu’un qu’on admire beaucoup et lui servir un de nos plats, c’est vraiment une fierté», ajoute-t-il.

Le groupe Foo Fighters mange santé

Alors que des groupes comme Foo Fighters et The Smile étaient heureux d’avoir accès à des choix santé, les membres de Green Day ont plutôt succombé à la poutine, offerte par le restaurant Colibri.

L’équipe du groupe californien s’est aussi dite «impressionnée» par la qualité de la nourriture en coulisse, a indiqué M. Bellavance, si bien qu’ils ont commandé un «bar à poutines» à la fin de leur spectacle.

«Quand les artistes goûtaient au menu, on avait parfois des demandes spéciales comme des déjeuners, des repas après les spectacles. Nous faisions tout pour répondre aux demandes», souligne M. Casault.

Poutine pour les Cowboys

Question de savourer leur soirée riche en émotions, les Cowboys Fringants qui étaient heureux de pouvoir savourer leurs plats préférés deux fois plutôt qu’une en raison de l’annulation de leur spectacle jeudi ont aussi eu droit à de la poutine, après leur performance historique, lundi.

«L’ambiance était très émotive [en coulisse], c’était festif et émotif à la fois. Les gens connectaient et c’était vraiment beau», affirme M. Casault.

Près d’une trentaine d’employés des restaurants étaient à l’œuvre du matin aux petites heures de la nuit, durant les 12 jours du Festival d’été, pour nourrir les artistes et les musiciens, au dîner lors des tests de sons, et au souper, avant leur spectacle. Certains ont également étiré la sauce en faisant quelques demandes spéciales de fin de soirée.