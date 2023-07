Pour le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis

Photo fournie par la Fondation

La 41e Classique de golf Desjardins, présentée par Dessercom au profit de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, a réuni 144 golfeurs et une cinquantaine de partenaires et de bénévoles pour appuyer le développement de l’Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 juillet dernier, dans les allées du Club de golf de Lévis. L’activité signature de la Fondation (12 trous joués en 4 heures) a permis d’amasser 60 040 $, qui seront investis dans l’achat d’équipements pour augmenter considérablement le nombre d’interventions chirurgicales et d’examens en cliniques externes réalisés sur le territoire de Lévis. Au total, plus de 35 M$ ont été investis à l’Hôtel-Dieu de Lévis depuis les débuts de la Fondation, en 1980, dont plus de 18 M$ dans les quatre dernières années. De gauche à droite, sur la photo : Marco Bélanger, président-directeur général adjoint du CISSS de Chaudière-Appalaches ; Clarence Pelletier, président de Dessercom ; Nathalie Samson, directrice générale de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis ; Érik Larose, président d’honneur de l’événement et vice-président régional Développement des affaires, Assurance pour les groupes et les entreprises, Gestion de patrimoine et Assurance de personnes chez Desjardins Assurances, et Guylaine Brochu, ASC, présidente du CA de la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis.

Sans précédent

Photo fournie par le Défi

C’est devant leurs familles et leurs amis que les 181 cyclistes inscrits aux trajets de 240 km et de 315 km (Montmagny, Rivière-du-Loup et Rimouski) du 25e Défi Vélo Plein Air présenté par Desjardins et réalisé au bénéfice de l’Association du cancer de l’Est-du-Québec ont fièrement parcouru les derniers kilomètres menant au fil d’arrivée. L’événement se tenait sous la coprésidence d’honneur de Jonathan Bolduc et de Daniel Ouellet, du Groupe Ouellet Bolduc, gestionnaires de patrimoine pour Desjardins. Ensemble, ils auront réussi à amasser le montant de 252 544 $, un record sans précédent pour l’organisation. L’objectif du comité organisateur était de 140 000 $. Le comité organisateur a décerné le prix Charles Albert à Joël Mailloux et Alain Simard. Cette distinction visant à perpétuer la mémoire de l’instigateur du Défi Vélo est décernée à un cycliste s’étant illustré par ses qualités de fonceur, de motivateur, de gentilhomme et de leader. De plus, offert par la Fondation Jack Herbert, le prix Persévérance a été décerné à Alexis Thibodeau. Enfin, le prix Distinction, décerné en hommage au Dr Jean-François Dorval, impliqué pendant plus de 10 ans au sein du comité organisateur de l’événement, a été attribué à Myriam Bourgeois et Natacha Levesque.

Un incontournable

Photo fournie par Steve Lachance

Le tournoi annuel de balle-donnée Steve Lachance sera de retour en 2023, cette fois du 28 au 30 juillet, au terrain de Courville, sur la rue Vachon. Vingt (20) équipes y sont inscrites. L’entrée est gratuite. Un casse-croûte, un bar, des desserts glacés et de nombreux prix à gagner sur place. Les profits du tournoi serviront à maintenir la pérennité financière de Steve, devenu quadriplégique à la suite d’un accident dans un match de hockey de la ligue olympique, en novembre 1991, aux Galeries de la Capitale, alors qu’il était âgé de 27 ans. Employé à l’époque de l’usine de pâtes et papiers Daishowa (aujourd’hui White Birch), Steve ne possédait pas d’assurance invalidité, d’où la décision d’amis(es) et de membres de la famille d’organiser une activité-bénéfice à son profit.

Nouvelle ère !

Photo fournie par marcelpelchat.ca

On n’arrête pas le progrès, diront certains. Le salon Marcel Pelchat, de Laurier Québec, institution renommée en coiffure pour les femmes et les hommes depuis 1978 (45 ans), a depuis quelques semaines son site web au https://marcelpelchat.ca/fr. Très conviviale, la nouvelle boutique en ligne permet de magasiner ses produits préférés, de profiter de conseils, de connaître les dernières tendances, de participer à des promotions et à des concours et surtout de prendre ses rendez-vous coiffure en ligne. Selon les gestionnaires du site, le marcelpelchat.ca, c’est poursuivre en ligne la même expérience que l’on retrouve en salon mais dans le confort de son foyer. Après un an de travail intense, les trois nouveaux gestionnaires du site web (sur la photo de gauche à droite), Rachel Ouellet, Jordan Gagnon et Rose Pelchat, sont bien fiers de leur travail.

Anniversaires

Photo d’archives

André Gagné (photo), golfeur, ex-champion canadien senior, membre du Club de golf Royal Québec de Boischatel, 79 ans... Vin Diesel, acteur américain, 56 ans... Richard Branson, homme d’affaires britannique (Virgin), 73 ans... Breen LeBoeuf, bassiste et chanteur québécois, 74 ans... Yves Corbeil, animateur et comédien, 79 ans.

Disparus

Photo fournie par les archives famille Françoise Riopelle

Le 18 juillet 2022 : Françoise Riopelle (photo), 95 ans, née Françoise Larochelle, première femme de Jean-Paul Riopelle, danseuse et chorégraphe québécoise, fondatrice de la première école de danse moderne au Canada et signataire du Refus global... 2020 : Jack McIlhargey, 68 ans, ancien défenseur (Flyers, Canucks et Whalers) et entraîneur adjoint (Vancouver et Philadelphie) de la Ligue nationale de hockey (LNH)... 2017 : Red West, 81 ans, acteur américain de télévision et de cinéma et ex-garde du corps d’Elvis Presley... 2016 : Manuel Batshaw, 101 ans, travailleur social québécois... 2015 : Alex Rocco, 79 ans, acteur américain... 2007 : Gary Lupul, 48 ans, sept saisons dans la LNH (Vancouver)... 2002 : Louis Laberge, 78 ans, syndicaliste québécois (FTQ)... 1990 : Gerry Boulet, 44 ans, le rocker au cœur tendre... 2014 : Vincent Lemieux, 81 ans, l’un des pères fondateurs du Département de science politique de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval... 1990 : Karl Menninger, 97 ans, un des psychiatres les plus renommés de sa profession... 1982 : Lionel Daunais, 79 ans, baryton, compositeur et parolier.