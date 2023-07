S’endormir plus rapidement grâce à la méthode militaire

Vous avez de la difficulté à vous endormir? Connaissez-vous la méthode militaire?

Elle porte son nom parce qu’elle a été popularisée par l’armée américaine et documentée par Lloyd Bud Winter dans son livre publié en 1981, rapporte le Magazine Vogue.

Les conséquences du manque de sommeil peuvent être importantes.

«Le manque de sommeil est associé à de plus hauts taux de mortalité, de maladies cardiovasculaires, de diabète, de troubles mentaux et cognitifs, ainsi que d’accidents et de blessures», dit Statistique Canada.

Grâce à cette méthode, vous pourriez endormir plus rapidement en sept étapes.

1. Détendez tous les muscles de votre visage, incluant votre langue et votre mâchoire.

2. Relâchez la tension dans vos épaules et laissez tomber vos bras le long de votre corps.

3. Expirez, détendez votre corps entier et concentrez-vous sur votre respiration.

4. Faites le vide pendant 10 secondes. Si vous avez du mal, essayez de vous répéter les mots «ne pense pas» pendant 10 secondes.

5. En 10 secondes, vous devriez déjà commencer à vous endormir, mais au début le processus peut prendre jusqu’à deux minutes.

Cette technique a été développée dans le but d’aider les soldats à s’endormir rapidement, minimisant le risque d’erreur lorsqu’en fonction.

Selon Statistique Canada, «environ un Canadien sur quatre n’est pas satisfait de son sommeil au cours des années ayant précédé la pandémie de COVID-19. De 10 % à 15 % des Canadiens ont déclaré présenter des symptômes d’insomnie liés à des conséquences durant la journée, tandis que de 6 % à 10 % remplissaient les critères des troubles associés à l’insomnie».