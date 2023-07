L'héritage spolié de feu maman Asivak

Si vous étiez l’enfant de feue maman Asivak, vous n’auriez pas hérité d’un sou noir même si son célèbre dessin Le hibou enchanté a été vendu 138 000$ le 5 décembre dernier!

Maman Kinuajuak Asivak, qui est décédée à Cap Dorset, au Nunavut, en 2013, avait vendu les droits de son dessin au ministère des Postes pour 24 dollars, qui en fit un timbre en 1970. Depuis, son magnifique hibou a été vendu plusieurs fois sans que ses héritiers ne touchent un rond. Au Canada, à cause d’un gouvernement qui traîne les pieds, il n’existe pas encore de droits sur la revente des œuvres des artistes en arts visuels.

Tiens, je vais vous raconter la belle (?) histoire d’une autre artiste, Autochtone elle aussi, qui fut une très bonne amie durant des années. En 1958, rue Harvard, dans Notre-Dame-de-Grâce à Montréal, je suis devenu le voisin de Rita Letendre. Elle commençait une carrière de peintre et, comme plusieurs autres, elle tirait le diable par la queue.

En 1961, c’est de peine et de misère qu’elle arrivait à renouveler son stock de tubes de peinture. Cette année-là, après avoir terminé deux grands tableaux de 152 cm par 165 cm, l’un intitulé Engin poétique et l’autre, Reflet d’Éden, son «arsenal» de couleurs était à sec. Comme elle savait que je commençais une collection de tableaux, elle me supplia d’acheter l’un de ces tableaux jumeaux pour la somme de 150$. Je choisis celui qu’elle avait baptisé Engin poétique.

PRESQUE UN DEMI-MILLION!

En 2005, je donnai au Musée des Beaux-Arts de Montréal une partie de ma collection, dont ce tableau de Rita Letendre. Il fut alors estimé à 70 000$. Je récoltai donc les crédits d’impôt conséquents, mais la pauvre Rita ne toucha rien du tout. Il y a quelques mois, le tableau jumeau Reflet d’Éden a été vendu à Toronto pour 451 250$, ce que Rita n’aura jamais su puisqu’elle était décédée en novembre 2021. Malgré cette vente de près d’un demi-million, ses héritiers n’ont pas touché une «token», comme aurait dit Séraphin Poudrier.

Cette situation scandaleuse se répète depuis des années au Canada sans émouvoir nos ministres du Patrimoine, des Sciences et de l’Industrie. Rappelons-nous que Vincent Van Gogh n’a vendu qu’un seul tableau de son vivant, La vigne rouge, pour quelques francs seulement. L’œuvre est au musée Pouchkine de Moscou et irait, dit-on, chercher jusqu’à 150 millions$ si on la mettait en vente.

LES SPÉCULATEURS JUBILENT

Le tableau est évidemment depuis longtemps dans le domaine public, c’est-à-dire exempt de tout droit. Au Canada, une œuvre tombe dans le domaine public 70 ans après le décès de son auteur, mais jusqu’à ce qu’on révise la loi – ce qu’Ottawa doit faire depuis plus de dix ans –, il n’existe aucun droit sur la revente des œuvres d’art. Les spéculateurs canadiens s’en donnent donc à cœur joie, et les artistes mangent leur pain noir.

À l’heure actuelle, 94 pays ont créé ce droit. La plupart l’ont établi à cinq pour cent du produit de la revente. Si les mêmes droits existaient chez nous, les héritiers de maman Asivak auraient gagné 6900$ et ceux de Rita Letendre, 22 562,50$. Cerise sur le sundae, le fisc, n’en doutons pas, en aurait touché une partie, puisque les héritiers auraient dû les déclarer comme revenus.

En attendant, nos peintres et le fisc ne touchent rien de ces ventes qui rapportent une fortune aux vendeurs d’art.